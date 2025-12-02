Atacan a tiros automóvil de Rafael Belaúnde, precandidato presidencial peruano; sale ileso

El precandidato por la presidencia de Perú, Rafael Belaúnde, fue víctima de un atentado cuando el automóvil en el que viajaba fue atacado a tiros, situación de la cual resultó ileso.

Medios locales de Perú reportaron que, alrededor de las 10:00 horas (CDMX) de este martes, el automóvil de Belaúnde fue atacado con arma de fuego con una persona que viajaba en una motocicleta.

De acuerdo con los reportes de la policía de Perú, recogidos por la agencia Reuters, el ataque ocurrió después de que Belaúnde visitara unos terrenos de su propiedad, en la provincia de Cañete, a unos 145 kilómetros al sur de Lima.

Atentado en Cerro Azul contra candidato presidencial Rafael Belaunde. Sicarios dispararon directamente a matar. Salva la vida milagrosamente. Iba solo.

Información en desarrollo. pic.twitter.com/JVj8QKdR7G — Rosa María Palacios (@rmapalacios) December 2, 2025

“Y cuando se disponía a salir de ese lugar apareció una moto que ha disparado contra el vehículo”, dijo el jefe de la policía de Perú, Óscar Arriola, en declaraciones recogidas por la citada agencia.

De acuerdo con la misma fuente, el vehículo del precandidato peruano habría recibido hasta ocho disparos. Asimismo, el jefe de la policía peruana aseguró que Belaúnde no había recibido ninguna “amenaza extorsiva” antes de este ataque.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

Posteriormente, la Policía Nacional del Perú, en redes sociales, informó que había tomado conocimiento del ataque y que desplegó un operativo de seguridad para atender los hechos.

“La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante disparos que recibió el vehículo del señor Rafael Belaúnde, en Cerro Azul-Cañete. No se presentaron heridos. Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables”, se lee en la publicación en X.

#PNPInforma 🚨 | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante disparos que recibió el vehículo del señor Rafael Belaúnde, en Cerro Azul-Cañete. No se presentaron heridos.

Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.… pic.twitter.com/KN4Uvb7sJ8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 2, 2025

Según reportes de medios, el precandidato resultó ileso, sin ninguna herida de gravedad, aunque en fotografías que se difundieron por medios digitales, se le aprecia con manchas de sangre en la ropa y rostro.

No se ha brindado más información acerca de este atentado ni sus motivos, o si Belaúnde fue trasladado a un hospital para recibir atención. Sin embargo, la noticia causó conmoción en Perú, debido a la proximidad de las elecciones generales, las cuales se celebrarán en abril de 2026.

Rafel Belaúnde es precandidato a la presidencia de Perú por el partido Libertad Popular, uno de los vastos opositores a Somos Perú, donde milita el actual presidente interino José Jerí.

En meses recientes, Perú ha enfrentado una larga crisis social, donde decenas de manifestaciones, la mayoría contra la corrupción y la inseguridad, llevaron a la destitución de la presidenta Dina Boluarte, después de lo cual asumió Jerí como interino.

