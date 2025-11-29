Cancillería peruana propone limitar el asilo diplomático tras crisis con México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú buscará modificar los criterios para conceder asilo diplomático suscritos por los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras el diferendo entre este país y México por el caso de Betssy Chávez.

De acuerdo con el diario local El Peruano, la iniciativa será presentada por el canciller Hugo de Zela durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que se celebrará el 3 de diciembre.

El canciller Hugo de Zela; en el círculo, Bettsy Chávez. ı Foto: Especial

Ahí, De Zela Martínez expondrá su propuesta para modificar los criterios de otorgamiento de asilo diplomático, para, explicó, corregir “una desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954”, de forma que sean eliminadas las decisiones basadas en “cuestiones ideológicas”.

También, buscará que, para el otorgamiento de asilo, sea obligatorio que el país que lo concede solicite la “información adecuada” sobre el asilado antes de tomar la decisión.

Escudo de la OEA. ı Foto: larazondemexico

Esta decisión, según recogió el diario local, ocurre después del asilo concedido por México a la exprimera ministra peruana, Betssy Chávez, situación que provocó un diferendo entre México y Perú.

El 3 de noviembre, la Embajada de México en Perú recibió a Chávez, quien solicitó asilo diplomático. Ella, quien fue primera ministra del país sudamericano durante la presidencia de Pedro Castillo, está siendo procesada por la justicia de su país junto con el expresidente, por los hechos del intento de golpe de estado de 2022.

La ex primera ministra peruana Betssy Chávez ı Foto: AP

Esta situación provocó que el presidente interino de Perú, José Jerí, decretara la ruptura de las relaciones diplomáticas con México. Sin embargo, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, aseguró que el asilo internacional es un derecho humano, y rechazó la postura del Gobierno peruano.

Ante esto, Jerí aseguró que no descarta irrumpir en la embajada de México en Lima para capturar a Chávez: “No me limito, y si tiene que ingresarse a la Embajada mexicana, se hará”, declaró ante medios.

El Gobierno de México defendió el asilo concedido a Betssy Chávez. ı Foto: Cuartoscuro

En respuesta, Sheinbaum advirtió que una acción de este tipo “violaría todas las leyes internacionales”, e insistió en que “el derecho de asilo de esta mujer [Betssy Chávez] es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos”.

El diferendo entre Sheinbaum y Jerí recuerda al asalto en la embajada de México en Ecuador, ocurrida el 5 de abril de 2024, donde autoridades del país sudamericano irrumpieron en el recinto para detener el exvicepresidente Jorge Glas, quién también recibía asilo diplomático.

