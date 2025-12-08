Netanyahu se reunirá con Trump el 29 de diciembre

Benjamin Netanyahu se reunirá con el Presidente Donald Trump, en Estados Unidos, el 29 de diciembre, según una fuente de la oficina del Primer Ministro de Israel.

La reunión está programada para celebrarse en el complejo turístico Mar-a-Lago de Trump en Florida, según otro funcionario israelí.

Benjamin Netanyahu está considerando actualmente una visita de una semana, del 28 de diciembre al 4 de enero, dijo el segundo funcionario, aunque las oficinas gubernamentales en Estados Unidos cerrarán el 1 de enero.

Noticia en desarrollo...

