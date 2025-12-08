Sismo magnitud 7.6 en Japón provoca alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.6 registrado la noche del lunes frente a la costa norte de Japón provocó la emisión de una alerta de tsunami para varias prefecturas del país, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El organismo advirtió que olas de hasta tres metros podrían alcanzar las zonas costeras de Hokkaido, Aomori e Iwate tras el movimiento telúrico.

BREAKING: 7.2-magnitude earthquake hits off northern Japan, tsunami advisory issued - JMA pic.twitter.com/6AGzug4rZp — BNO News (@BNONews) December 8, 2025

De acuerdo con agencias internacionales, el temblor ocurrió alrededor de las 23:15 horas locales (14:15 GMT) y se sintió ampliamente en el norte y este del archipiélago. La JMA precisó que el epicentro se ubicó a unos 80 kilómetros de la costa de Aomori, con una profundidad estimada de 50 kilómetros bajo el lecho marino.

Inicialmente, el fenómeno había sido calculado en magnitud 7.2, pero fue ajustado conforme avanzaron los análisis técnicos.

🚨 BREAKING—Japan just got hit by a 7.6 earthquake, off the coast near Aomori prefecture.



⚠️ Tsunami warning issued. If you're near the coast of Hokkaido, Aomori and Iwate, get to safety now.#japan #earthquake #tsunami pic.twitter.com/XHc3RleBZY — SOCIETAL MEDIA (@SOCIETAL_MEDIA) December 8, 2025

Por otro lado, la televisora pública NHK informó que las plantas de energía nuclear situadas en la región activaron los protocolos de revisión para descartar cualquier afectación. Hasta el momento, no se han reportado daños significativos en estas instalaciones, aunque los procedimientos de verificación continúan como parte de las medidas de precaución posteriores a un evento de tal intensidad.

Al respecto, las autoridades locales han pedido a la población mantenerse alejada de las zonas costeras y seguir las indicaciones de evacuación emitidas por los servicios de emergencia.

Ik wist dat er iets zou gebeuren vandaag 8-12 een voorgevoel, en dit is huge dit is groot in Japan aardbeving 7*6 op de schaal van Richter pic.twitter.com/57T8v5SgJV — Osman Özgüven (@OsmanOzguv15989) December 8, 2025

La JMA reiteró que incluso olas menores pueden representar un riesgo considerable, especialmente en áreas bajas o en puertos.

Los equipos de respuesta continúan evaluando posibles daños en infraestructura y redes de transporte, mientras que los organismos meteorológicos mantienen la vigilancia en el litoral del noreste japonés.

Hasta el cierre de los reportes disponibles, no se habían confirmado víctimas ni incidentes graves vinculados directamente al movimiento telúrico, pero las autoridades insisten en que la situación permanece en desarrollo debido al riesgo de nuevas réplicas y la posibilidad de variaciones en el comportamiento del mar.

Información de Reuters y Associated Press.

