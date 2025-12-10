Los contagios y hospitalizaciones por virus H3N2 han aumentado en Inglaterra durante la primer semana de diciembre, por lo que incluso en algunas escuelas se han supendido actividades escolares.

De acuerdo con medios locales, hasta el momento en el Reino Unido el registro más alto de contagios se dio en Caerphilly, Gales, donde al menos 250 alumnos y trabajadores se contagiaron al mismo tiempo con el virus H3N2.

Debido a esto, las autoridades tomaron medidas preventivas como desinfectar y cerrar escuelas, con la finalidad de que este se siga propagando, pues se ha reportado que este subtipo de influenza se propaga rápidamente en lugares cerrados y concurridos.

Virus H3N2 ı Foto: Especial

¿El virus H3N2 será una nueva pandemia?

En noviembre, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA por sus siglas en inglés) informó que el virus H3N2, que también es conocico como gripe de cepa K, tenía una variante genética, por lo que este es más contagioso.

Asimismo, se preció que al compararlo con otros años, se pudo determinar que los contagios de gripe en la Unión Europea han aumentado inusualmente durante las últimas semanas, y estos contagios han sido provocados por el virus H3N2.

Gráficas de contagios de gripe e influenza ı Foto: ECDC THREAT ASSESSMENT BRIEF

Pese a que en algunas localidades se han tomado medidas cautelares similares a las que se tomaron durante la pandemia de COVID-19, como la suspensión de clases y el uso de cubrebocas, hasta el momento no se ha emitido una alerta sobre una posible pandemia.

Esto se debe a que las autoridades sanirarias y el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) están evaluando el riesgo para la población en general, y se ha determinado que el riesgo es moderado.

Asimismo, el ECDC señala que la vacuna que se proporciona durante la temporada invernal puede proporcionar la protección necesaria en contra de complicaciones por contraer el virus de cepa K.

Virus H3N2 cómo prevenirlo ı Foto: Especial

Pese a que hasta el momento no se ha emitido una alerta por riesgo de pandemia, el ECDC recomienda a los hospitales y centros de atención a largo plazo (LTCF por sus siglas en inglés) revisar los planes de preparación y mejorarlos.

Asimismo, se recomienda controlar las infecciones y contagios de gripe y del virus H3N2, con la finalidad de mitigar la presión que crece en el sistema de salud durante la temporada invernal, que es cuando los contagios de influenza siempre aumentan.

Por su parte, la UKHSA ha estado dando un monitoreo a los casos de contagios del virus H3N2, y recomendó a la población tomar medidas preventivas cpmp el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y vacunarse.