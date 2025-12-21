Venezuela condena ‘robo y secuestro’ de buque por EU; denunciará ante ONU

Una persona ondea una bandera de Venezuela, en fotografía de archivo.

El Gobierno de Venezuela condenó el “robo y secuestro” de un buque petrolero por parte de Estados Unidos, lo cual consideró un “hecho de piratería”, y anunció que denunciará esta situación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras instancias internacionales.

A través de un comunicado, el Gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, se pronunció sobre la incautación de un buque petrolero en aguas internacionales reportada ayer por fuentes estadounidenses, y confirmada después por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EU.

Al respecto, el Gobierno venezolano condenó estos hechos como un acto de “piratería”, y acusó que, además del “robo y secuestro” del buque, las fuerzas de seguridad estadounidenses incurrieron en la “desaparición forzada” de su tripulación.

La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales Gobierno de Venezuela



El Gobierno venezolano acusó que estos hechos representan una violación al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como al artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, así como “otras normas de Derecho Internacional aplicables”.

Por lo anterior, anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ante “otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo”.

El Derecho Internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder Gobierno de Venezuela



Finalmente, el Gobierno de Venezuela acusó que Estados Unidos busca imponer un “modelo colonialista”, pero aseguró que éste “fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano”.

Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana Gobierno de Venezuela



