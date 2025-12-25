Detienen a 11 por tiroteo en bar cercano a Johannesburgo; investigan vínculo con minería ilegal

La policía de Sudáfrica desplegó unidades especializadas para localizar a los sospechosos, quienes escaparon en dos vehículos.

Las autoridades de Sudáfrica informaron la detención de once personas presuntamente vinculadas con el tiroteo ocurrido el pasado domingo en un bar de la localidad de Bekkersdal, ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Johannesburgo, Sudáfrica, ataque que dejó al menos nueve personas muertas y una decena de heridos.

La Policía sudafricana confirmó que entre los detenidos se encuentran diez ciudadanos sudafricanos y un mozambiqueño, quienes fueron localizados en posesión de armas de fuego sin licencia, entre ellas un rifle AK-47 y cuatro pistolas.

El tiroteo ocurrió en un establecimiento con permisos vigentes, donde hombres armados dispararon contra clientes y transeúntes antes de huir del lugar. ı Foto: Reuters

El general Fred Kekana, subcomisario provincial y comisionado interino de la provincia de Gauteng, precisó que las detenciones se realizaron tras operativos desplegados en viviendas del municipio de Westonaria, a unos 46 kilómetros de Johannesburgo.

De esta forma, las autoridades señalaron que durante los cateos se aseguraron cartuchos y municiones del mismo calibre que los utilizados en el ataque, los cuales fueron enviados a análisis balísticos para determinar si corresponden a las armas empleadas en el tiroteo, según informó la policía local a medios sudafricanos.

Minería ilegal, una de las principales líneas de investigación

Al respecto, Kekana indicó que una de las principales líneas de investigación apunta a disputas territoriales relacionadas con la minería ilegal, actividad frecuente en esa zona del país.

Elementos de la policía sudafricana acordonaron la zona tras el ataque armado registrado en una taberna del municipio de Bekkersdal, en la provincia de Gauteng. ı Foto: Reuters

Bekkersdal y otros municipios cercanos a antiguos complejos mineros han sido identificados por las autoridades como puntos con alta presencia de explotación ilícita de minerales, situación que ha derivado en la proliferación de armas y hechos de violencia, según agencias internacionales.

Por otro lado, las autoridades también informaron que fue detenido un empleado de una mina sudafricana, quien enfrenta cargos por presuntamente albergar a personas en situación migratoria irregular y por posibles actos de obstrucción a la justicia.

Oficiales forenses investigan ataque armado en Bekkersdal, al suroeste de Johannesburgo. ı Foto: Reuters

Asimismo, el propietario del bar donde ocurrió el ataque fue acusado de fraude y de operar un establecimiento con una licencia irregular para la venta de bebidas alcohólicas.

El ataque se registró alrededor de las 13:00 horas del 21 de diciembre, cuando un grupo de aproximadamente doce hombres armados descendió de una camioneta blanca y un vehículo plateado, ingresó al establecimiento y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el interior, de acuerdo con los reportes oficiales.

Finalmente, las autoridades sudafricanas señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad individual de los detenidos, así como posibles vínculos con redes de minería ilegal que operan en la región.

Con información de Associated Press y Europa Press.

