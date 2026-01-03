Así fue la última aparición pública de Nicolás Maduro antes de que lo capturaran | VIDEO

Nicolás Maduro vivió su último día como presidente de Venezuela el 2 de enero de 2026 y todo quedó registrado en video.

Horas antes de que Maduro fuera capturado por Estados Unidos y trasladado a Nueva York para ser juzgado por crímenes de narcotráfico, él tuvo su último acto público.

Así fue el último acto público de Nicolás Maduro

El 2 de enero Nicolás Maduro recibió a Qiu Xiaoqui, especial del gobierno de China para América Latina y el Caribe.

En la reunión, Maduro les deseó Feliz Año Nuevo 2026 a los representantes del gobierno de Xi Jinping y hasta bromeó con la delegación china sobre el Año Nuevo Chino y cuál es el animal que domina este año.

En el encuentro bilateral también intercambiaron regalos, Maduro recibió un objeto de porcelana y él entró un tipo cuadro a los representantes de China, por lo tanto el presidente de Venezuela dijo que ante el valor de los regalos iba a acompañar hasta la puerta a sus invitados chinos.

Horas después, en la madrugada del 3 de enero las fuerzas de Estados Unidos bombardearon Venezuela y entraron para detener a Nicolás Maduro.

En la madrugada se escucharon y vieron explosiones en la capital del país, Caracas, así como en otros estados que tienen bases aéreas y militares, además se vieron sobrevolando bajo aviones de Estados Unidos.

Los venezolanos se asustaron y algunos tuvieron que correr de los ataques, mientras que otros más tuvieron que ser desalojados de sus viviendas para poder evitar las fuertes explosiones.

El gobierno de Venezuela repudió el ataque y señaló que no se iban a rendir, también Diosdado Cabello y la vicepresidenta de ese país salieron a exigir una prueba de vida de Maduro, pues no sabía en ese momento en dónde estaba, hasta que Trump confirmó que lo trasladaron a Nueva York.