Defenderemos nuestros intereses en Venezuela si líderes ‘no toman las decisiones correctas’: EU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que su país seguirá ejerciendo presión sobre Venezuela si sus líderes “no toman las decisiones correctas”, advertencia que fue dirigida principalmente a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

En entrevista con CBS News, Rubio dio más detalles sobre el anuncio hecho por Estados Unidos el sábado de que se hará cargo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Afuera de la Casa Blanca decenas condenaron la intervención en Venezuela. ı Foto: AP

Rubio explicó que no es una gobernanza en el sentido colonial o de ocupación, sino un ejercicio de presión para que el país avance en una dirección más favorable para ambas naciones.

En ese sentido, insistió en que se buscará una colaboración con el gobierno actual de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, pero que también se ejercerá presión al mismo cuando los intereses estadounidenses se vean amenazados.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. ı Foto: Especial

“Vamos a realizar nuestras evaluaciones de las personas... sobre la base de lo que hagan, no de lo que digan públicamente en el ínterin, sino de lo que hagan de ahora en adelante”, explicó Rubio.

Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para asegurar que nuestros intereses estén protegidos, y eso incluye la cuarentena petrolera que está en vigor, entre otras cosas Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos



Particularmente, Marco Rubio puntualizó que los intereses que busca proteger Estados Unidos son su seguridad, el control del tráfico de drogas y evitar que el petróleo venezolano quede en manos de rivales políticos de su país.

🇺🇸🇻🇪 | Rubio al nuevo líder de Venezuela: "No se puede convertir a Venezuela en un centro de operaciones para Irán, Rusia, Hezbolá, China ni para los agentes de inteligencia cubanos. Eso no puede continuar.



No se puede tener las mayores reservas de petróleo del mundo bajo el… pic.twitter.com/260KMDL5ZJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 4, 2026

“No vamos a permitir que un país como Venezuela en nuestro propio hemisferio esté bajo el control y sea el punto de encuentro de Hezbolá, Irán y cualquier otra influencia maligna”, puntualizó.

Por lo anterior, remarcó que, pese a la detención de Maduro, Estados Unidos seguirá manteniendo vigilancia sobre buques sancionados en el Caribe, así como la posibilidad de desplegar tropas en Venezuela.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA: Marco Rubio: "Todos los problemas que tuvimos con Maduro cuando estaba en el poder. Todavía tenemos esos problemas y es necesario abordarlos.



Vamos a darles a las personas la oportunidad de abordar esos desafíos y problemas. Hasta que no los aborden, seguirán… pic.twitter.com/5pccsznFvU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 4, 2026

Sobre la duración de la administración estadounidense, que terminaría hasta que sea posible una transición democrática segura, Rubio enfatizó que éste será un proceso que tomará tiempo.

Queremos, por supuesto, ver a Venezuela transicionar hacia un lugar completamente diferente... pero no tenemos la expectativa de que eso ocurra en las próximas 15 horas. Lo que esperamos es que se mueva en esa dirección Marco Rubio, secretario de Estado de EU



Sobre la posibilidad de que el movimiento opositor de María Corina Machado llegue al poder, Rubio reiteró las dudas expresadas el sábado. Aseguró que la mayoría de sus simpatizantes ya no están en Venezuela, lo que complicaría la consecución de objetivos rápidos.

