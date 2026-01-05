¿Quién es Isilio Arriaga y porqué Trump lo escucha? Esto se sabe

Recientemente el nombre de Isilio Arriaga comenzó a causar duda entre las personas, pues se preguntan quién es y por qué el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lo escucha.

Isilio Arriaga ha participado en diversos medios de comunicación contando su experiencia en la Academia Militar de Nueva York, en la que además de recibir una educación rigurosa, también coincidió con Donald Trump.

En varias de sus participaciones en medios, Isilio Arriaga comparte su opinión como analista político, e incluso señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, creó tensión previa sobre la detención de Nicolás Maduro, y dijo “no pasa del 31 de diciembre, esto se resuelve en los próximos días.”

¿Quién es Isilio Arriaga y porqué Trump lo escucha?

Isilio Arriaga es un analista venezolano republicano que ha brindado detalles sobre la vida personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien es conocido por ser amigo personal de Donald Trump.

Pese a que no se conocen muchos datos sobre la vida de Isidro Arriaga, se sabe que es un ingeniero industrial que cuenta con experiencia en negocios inmobiliarios y excomisionado de Servicios de Florida, Estados Unidos.

Asimismo, fue exdirector Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Gran Miami, y ha participado en misiones comerciales para promover el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Pese a ser de origen venezolano, Isilio Arriaga se mudó a Estados Unidos a la edad de 11 años, donde se graduó de la Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Nueva York con máster en Ingeniería.

Además, Isilio Arriaga conoció al ahora presidente estadounidense a los 12 años, cuando ambos se encontraban estudiando en la Academia Militar de Nueva York en los años 60’s.

Isilio Arriaga señala que durante su estadía en la Academia Militar tuvo una disciplina que, pese a ser seria y rigurosa, la disfrutó, y donde además Donald Trump jugaba fútbol con todos los latinos, quienes en su mayoría eran venezolanos, que se encontraban estudiando, con quienes compartía una buena relación.

En una entrevista con el medio Ev TV, Isilio Arriaga compartió que tuvo una relación amistosa con Donald Trump por cuatro años durante su estancia en la Academia Militar, donde dice que Trump siempre externó su “amor por Estados Unidos.”

