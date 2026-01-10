Venezuela rechaza alerta de viaje de Estados Unidos; asegura ‘absoluta calma, paz y estabilidad’

En la fotografía, venezolanos se movilizan en Caracas contra la captura de Nicolás Maduro.

Venezuela aseguró que el país se encuentra en “absoluta calma, paz y estabilidad”, luego de que Estados Unidos emitió el máximo nivel de alerta de viaje para sus ciudadanos al advertir “graves riesgos” para la seguridad.

El gobierno chavista rechazó los señalamientos del Departamento de Estado, al afirmar que la alerta se fundamenta en “relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe”.

En su alerta nivel 4, la más alta y por la que recomienda no viajar, Estados Unidos advirtió que persisten condiciones de inseguridad en Venezuela tras la intervención militar del pasado 3 de enero que derivó en la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores.

Ante lo que considera “graves riesgos” para sus connacionales, el gobierno estadounidense instó a abandonar el país de inmediato, al recordar que ya se han reanudado los vuelos internacionales, luego de que se restringió el tráfico en el Caribe debido a la actividad militar.

Asimismo, advierte que los ciudadanos estadounidenses que permanezcan en el país sudamericano se exponen a, entre otros riesgos, detenciones arbitrarias, tortura, terrorismo, secuestro y la aplicación arbitraria de la ley.

“Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno. Se ha informado de que grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos ”, señala la alerta.

Venezuela: The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of… pic.twitter.com/Dqvs7wrB00 — TravelGov (@TravelGov) January 10, 2026

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que la situación en el país es diametralmente opuesta a la descrita por Estados Unidos y afirmó que las únicas armas en las calles son las que se encuentran bajo control del gobierno bolivariano.

“Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, el único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”, señala en un comunicado.

Además, el gobierno venezolano se dijo comprometido “con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia”.

