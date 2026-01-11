Cuba lleva a cabo ‘jornada de preparación para el combate’ ante ‘posibles amenazas’

Fotografía de los ejercicios de preparación para el combate que se llevaron a cabo en Cuba.

En medio de tensiones con Estados Unidos, el gobierno de Cuba informó que llevó a cabo una “intensa jornada de preparación para el combate”, ante lo que, aclaró, son “posibles amenazas” y “retos del panorama mediático actual”.

A través de redes sociales, la Embajada de Cuba en Estados Unidos informó sobre los ejercicios estratégicos, acompañado de una fotografía de pilotos en prendas verde militar.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

Destacó que esta “jornada de preparación para el combate” consistió en varios ejercicios que fueron desde “simulacros en lugares estratégicos hasta entrenamiento especializado en puntería, comunicaciones y operaciones de defensa aérea”.

Las autoridades, las milicias y la población trabajaron juntos para fortalecer la respuesta ante posibles amenazas y enfrentar los retos del panorama mediático actual. La defensa de la nación es una responsabilidad compartida por todos. Embajada de Estados Unidos en Cuba, en X



Cuba carried out an intensive day of combat readiness, from drills in strategic locations to specialized training in marksmanship, communications, and air‑defense operations.



Authorities, militias, and the population worked together to strengthen the response to potential… pic.twitter.com/Gw7qj6LsVb — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) January 11, 2026

Aunque no se dieron más detalles del motivo de estos ejercicios militares, el anuncio ocurre en medio de amagos de Estados Unidos a Cuba, por los cuales el presidente del primero, Donald Trump, ha llegado a declarar que la única forma de arreglar las diferencias con la isla caribeña es “entrar y destrozar”.

A propósito, este domingo, un día después de los ejercicios militares de Cuba, Trump advirtió que la isla ya no recibirá más dinero y petróleo de Venezuela, ahora bajo control de Washington, por lo que le urgió a llegar a un acuerdo pronto, “antes de que sea demasiado tarde”.

🇺🇸🇨🇺 | URGENTE: Trump: "Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!



La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque… pic.twitter.com/1xNE8RcnrO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 11, 2026

Venezuela cuenta ahora con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡NADA! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Donald Trump, presidente de EU, en Truth Social



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a estas declaraciones y aseguró que “nadie nos dicta qué hacer”, y que su país se prepara para “defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Díaz-Canel Bermúdez aseguró que Estados Unidos “no tiene moral para señalar a Cuba en nada” y acusó que este país ha agredido a la isla por “66 años”.

#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre.#CubaEsCoraje — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, escribió Díaz-Canel Bermúdez.

am