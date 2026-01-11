Cuba lleva a cabo ‘jornada de preparación para el combate’ ante ‘posibles amenazas’

En medio de tensiones con Estados Unidos, el gobierno de Cuba informó que llevó a cabo una “intensa jornada de preparación para el combate”, ante lo que, aclaró, son “posibles amenazas” y “retos del panorama mediático actual”.
A través de redes sociales, la Embajada de Cuba en Estados Unidos informó sobre los ejercicios estratégicos, acompañado de una fotografía de pilotos en prendas verde militar.
Destacó que esta “jornada de preparación para el combate” consistió en varios ejercicios que fueron desde “simulacros en lugares estratégicos hasta entrenamiento especializado en puntería, comunicaciones y operaciones de defensa aérea”.
Las autoridades, las milicias y la población trabajaron juntos para fortalecer la respuesta ante posibles amenazas y enfrentar los retos del panorama mediático actual. La defensa de la nación es una responsabilidad compartida por todos.Embajada de Estados Unidos en Cuba, en X
Aunque no se dieron más detalles del motivo de estos ejercicios militares, el anuncio ocurre en medio de amagos de Estados Unidos a Cuba, por los cuales el presidente del primero, Donald Trump, ha llegado a declarar que la única forma de arreglar las diferencias con la isla caribeña es “entrar y destrozar”.
A propósito, este domingo, un día después de los ejercicios militares de Cuba, Trump advirtió que la isla ya no recibirá más dinero y petróleo de Venezuela, ahora bajo control de Washington, por lo que le urgió a llegar a un acuerdo pronto, “antes de que sea demasiado tarde”.
Venezuela cuenta ahora con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡NADA! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.Donald Trump, presidente de EU, en Truth Social
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a estas declaraciones y aseguró que “nadie nos dicta qué hacer”, y que su país se prepara para “defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.
Díaz-Canel Bermúdez aseguró que Estados Unidos “no tiene moral para señalar a Cuba en nada” y acusó que este país ha agredido a la isla por “66 años”.
“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, escribió Díaz-Canel Bermúdez.
