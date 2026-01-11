Israel lanza ataques al sur de Líbano contra objetivos de Hezbolá; ordena evacuación

Fuerzas israelíes realizaron este domingo una serie de ataques aéreos en distintas zonas del sur de Líbano, principalmente al norte del río Litani, tras emitir alertas de evacuación a la población civil, en lo que describieron como operaciones dirigidas contra infraestructura vinculada al grupo Hezbolá.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, aviones de combate israelíes ejecutaron más de una decena de bombardeos sobre la localidad de Kafr Hatta, luego de que sus habitantes fueran advertidos para abandonar el área.

Las incursiones provocaron daños considerables en edificaciones, según el reporte oficial.

Al respecto, el ejército israelí confirmó que los ataques formaron parte de una ofensiva contra objetivos de Hezbolá en varios puntos del sur libanés.

La advertencia fue difundida por el portavoz militar en lengua árabe a través de redes sociales, en la que se pidió a los civiles mantenerse a distancia de zonas específicas.

Por otro lado, medios estatales libaneses informaron que las fuerzas israelíes también atacaron las localidades de Jezzine, Mahmudiyeh, Al-Dimasqiyeh y Al-Bureij, esta última con más de 10 incursiones aéreas.

Todas estas áreas se ubican en el sur del país, mayoritariamente al norte del Litani.

Estos hechos se producen días después de que el ejército libanés anunciara la conclusión de la primera fase de su plan de desmantelamiento de posiciones de Hezbolá al sur del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, con la intención de extender la medida al resto del territorio nacional.

Sin embargo, el gobierno israelí consideró que estas acciones resultan insuficientes para cumplir con los términos del alto al fuego alcanzado en noviembre de 2024.

A propósito de ello, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que el acuerdo establece el desarme total de Hezbolá y sostuvo que el grupo continúa con actividades de rearme y reconstrucción de capacidades militares.

Pese a la tregua negociada para poner fin a más de un año de enfrentamientos, Israel ha mantenido ataques periódicos en Líbano y conserva tropas en cinco zonas que considera estratégicas en el sur del país.

Según reportes militares israelíes, estas operaciones responden a presuntas violaciones reiteradas del alto al fuego por parte del movimiento chií respaldado por Irán.

