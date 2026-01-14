Estiman más de 2 mil 400 manifestantes asesinados durante protestas en Irán

En el día 17 de las protestas antigubernamentales en Irán, la cifra de manifestantes asesinados alcanzó las 2 mil 403, mientras el régimen islámico mantiene un apagón de internet y Estados Unidos insta a seguir con las movilización en el país de Oriente Medio.

De acuerdo con cifras verificadas por la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), también han sido detenidas 18 mil 434 personas durante las manifestantes contra el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que iniciaron el 28 de diciembre de 2025.

Por separado, la organización Iran Human Rights (IHRNGO) logró verificar la muerte de 734 manifestantes. No obstante, indicó que, según dos fuentes independientes, se han registrado hasta mil 600 muertes relacionadas con las protestas .

Ambas organizaciones contabilizan entre los manifestantes asesinados a 12 personas menores de 18 años.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los manifestantes iraníes a través de su plataforma Truth Social, e instó a continuar las protestas, mientras, dijo, “la ayuda está en camino”, sin especificar qué tipo de apoyo.

“He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes”. añadió.

Sin embargo, aunque el republicano advirtió que “actuaría en consecuencia”, horas después dijo a la prensa que no había recibido un informe preciso sobre el número de manifestantes asesinados en las protestas, y señaló que, aunque las autoridades iraníes “se han portado muy mal”, ha escuchado “cinco cifras diferentes” sobre el número de muertos.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el embajador de Irán ante la la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmó que el mandatario estadounidense estaba incitando a la violencia y a desestabilizar al gobierno.

“Esta declaración imprudente alienta explícitamente la desestabilización política, incita e invita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán”, dijo en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

cehr