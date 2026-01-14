Trump sostiene una ‘larga llamada’ con Delcy Rodríguez: ‘nos llevamos muy bien con Venezuela’

Once días después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al exlíder chavista Nicolás Maduro Moros, el presidente Donald Trump aseguró este miércoles que sostuvo una “larga llamada” con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez.

Durante la firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el republicano calificó la conversación como “excelente”, y aseguró que Estados Unidos ha trabajado “muy bien” con Rodríguez, a quien consideró “una persona estupenda”.

“Acabamos de tener una excelente conversación hoy y es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien“, respondió al ser cuestionado sobre la resistencia de Diosdado Cabello Rondón, ministro de Interior y número dos del régimen venezolano, a trabajar con Estados Unidos.

“Conozco a la número uno”, dijo Trump al referirse a Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del chavismo ante la “ausencia forzosa” de su líder, Nicolás Maduro.

Trump precisó que el secretario de Estado, Marco Rubio, es quien ha estado ”tratando“ con la presidenta interina. Desde la ofensiva en el país sudamericano, el 3 de enero, Rubio ha sido el principal interlocutor y uno de los encargados de “coordinar” la intervención en Venezuela.

“Yo también traté con ella esta mañana. Tuvimos una larga llamada. Hablamos de muchas cosas y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela”, aseveró Trump.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr