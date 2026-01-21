¿Qué es un arma sónica? La misteriosa tecnología usada por EU en la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que durante el operativo en el que fue detenido Nicolás Maduro se utilizó un arma sónica, una tecnología que, según sus propias palabras, “nadie más tiene”.

La declaración fue hecha durante una entrevista con la periodista Katie Pavlich para News Nation, en la que el mandatario reconoció el uso de este sistema sin ofrecer detalles técnicos.

Trump aseguró que el ataque se realizó dentro de una zona fuertemente resguardada y que el empleo de este tipo de armamento fue clave para desarticular la defensa del mandatario venezolano. Además, presumió que Estados Unidos cuenta con armas “de las que nadie sabe nada”, y consideró que es mejor no hablar públicamente de ellas.

🚨 @KatiePavlich a Trump:



"Hubo un arma que se usó, un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que se usaban para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo de lo que los estadounidenses deberían tener… pic.twitter.com/8WV1L8BqGk — Molotov (@ipoolgian) January 21, 2026

¿Qué es un arma sónica?

Un arma sónica es un dispositivo que utiliza ondas de sonido de alta intensidad como medio de ataque o neutralización. A diferencia de las armas convencionales, no dispara proyectiles, sino que emplea energía acústica capaz de generar efectos físicos severos en las personas expuestas.

Este tipo de armamento puede operar mediante sonidos audibles o ultrasónicos, los cuales afectan directamente el oído interno, el equilibrio y el sistema nervioso. De acuerdo con un testimonio difundido tras el operativo en Venezuela, la onda sonora habría provocado dolor extremo de cabeza, sangrado nasal, vómitos con sangre y pérdida de movilidad, incapacitando a decenas de soldados en cuestión de minutos.

En escenarios militares, su uso permite neutralizar fuerzas enemigas sin necesidad de un enfrentamiento directo, reduciendo el tiempo de respuesta del adversario.

Trump aseguró que el arma utilizada es única y que ningún otro país posee una tecnología similar. Aunque no reveló especificaciones, recalcó que se trata de un sistema desconocido para la mayoría del mundo y que forma parte del arsenal secreto estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: AP

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT