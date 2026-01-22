Trump retira amago de aranceles después de arremeter contra Europa en Davos

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro inesperado a su estrategia sobre Groenlandia al retirar la amenaza de imponer aranceles a varios países europeos y descartar de manera explícita el uso de la fuerza para hacerse con el territorio danés. El anuncio se produjo durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, inquietó a los mercados financieros y abrió la posibilidad de una ruptura profunda en las relaciones transatlánticas.

El repliegue del magnate se dio tras semanas de declaraciones en las que utilizó los aranceles como palanca para presionar a Dinamarca y a otros aliados europeos. Dichas amenazas incluyeron impuestos de hasta 25 por ciento a las importaciones, una medida que, de haberse concretado, habría afectado de manera directa a economías clave del continente y reavivado una guerra comercial global.

El Dato: diplomáticos europeos dijeron que el cambio de Trump no resuelve la disputa pero desactiva una grieta entre aliados.

Durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump aseguró que existe un marco de entendimiento que permitiría atender sus preocupaciones de seguridad nacional, en lo relativo al despliegue de un sistema de defensa antimisiles conocido como Golden Dome y al acceso a minerales críticos en el Ártico. “Es un acuerdo con el que todos están muy contentos. Es un acuerdo a largo plazo. Es el mejor acuerdo a largo plazo”, afirmó el presidente, quien subrayó que el entendimiento coloca a todas las partes “en una posición muy favorable”.

El magnate calificó el pacto como permanente. “Es un acuerdo para siempre”, añadió, en un intento por transmitir certidumbre a los aliados y a los inversionistas, luego de semanas marcadas por la volatilidad y la incertidumbre. A su vez, un portavoz de la OTAN confirmó que los siete aliados con presencia en el Ártico trabajarán de manera coordinada para garantizar su seguridad colectiva, en un contexto de creciente competencia geopolítica en la región.

Trump también utilizó su plataforma Truth Social para confirmar la suspensión de los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero contra ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca. En su mensaje sostuvo que Estados Unidos y la OTAN habían “formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, toda la región del Ártico”, aunque evitó ofrecer detalles concretos sobre los compromisos asumidos por cada parte.

Más temprano, en su discurso ante el Foro Económico Mundial, reconoció que sus amenazas previas habían generado inquietud en los mercados financieros y negó de manera categórica que estuviera dispuesto a usar la fuerza para lograr sus objetivos. “La gente pensaba que usaría la fuerza, pero no tengo por qué usarla. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, declaró.

El cambio de tono tuvo un efecto inmediato en los mercados. El índice S&P 500 registró un avance de 1.2 por ciento, contribuyendo a la recuperación tras la mayor liquidación de acciones observada en tres meses. La reacción fue interpretada como una señal de alivio ante la disminución del riesgo de una escalada comercial que habría impactado la estabilidad financiera global.

RESPUESTA DANESA. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, insistió en que cualquier solución debe respetar la soberanía del reino y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. En declaraciones a la emisora pública DR, subrayó que el asunto debe manejarse mediante la diplomacia y no a través de declaraciones públicas o redes sociales.

“Lo que es crucial para nosotros es que podamos terminar esto con respeto a la integridad y soberanía del reino y al derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”, afirmó Rasmussen, quien confirmó haber hablado con Mark Rutte, aunque se negó a detallar el contenido de la conversación.

El republicano respondió de forma directa a las declaraciones del ministro danés que descartaban negociaciones inmediatas sobre Groenlandia. “Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”, expresó ante los periodistas.

Trump también informó que encargó al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al enviado especial Steve Witkoff la conducción de las discusiones futuras.

El Tip: Rutte dijo que la cuestión de si Groenlandia permanecería con Dinamarca no se planteó en sus conversaciones con Trump .

OTTAWA BAJO CRÍTICA. En medio del debate sobre Groenlandia, Trump aprovechó su discurso para lanzar críticas contra Canadá y su primer ministro, Mark Carney. El mandatario reaccionó con dureza a un mensaje previo de Carney, quien había advertido sobre una “ruptura” del orden internacional basado en normas y sobre el uso de los aranceles como herramienta de presión por las grandes potencias.

“Deberían estarnos agradecidos, Canadá. Canadá vive gracias a EU. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”, afirmó. Sus palabras fueron pronunciadas después de que Carney recibiera una ovación de pie por su discurso en el foro.

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó un reconocimiento al discurso dado por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su participación en el Foro Económico de Davos, en el que lanzó críticas contra la forma en la que el orden mundial se ha roto y que ha llevado ahora al “comienzo de una realidad brutal”.

La mandataria mexicana consideró que las observaciones hechas por el canadiense son oportunas ante el momento por el que atraviesa el mundo.

“Muy buen discurso de Carney, el primer ministro Carney, no sé si lo oyeron. Muy a tono con los momentos actuales”, dijo.

Acerca de la representación de México en dicho foro, comentó que quien acudió fue la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien se encargará de hablar del proyecto de nación de su gobierno, enfocado en el desarrollo económico con justicia y protección ambiental.

El Dato: En el WFE, Alicia Bárcena expuso el tema ¿Cómo construir prosperidad dentro de los límites planetarios? Dijo que México propone inversiones energéticas y economía circular.

De allí, subrayó que el mensaje a dejar es que el país mantiene la puerta abierta a que se le hagan más inversiones desde otros países, sobre todo en las regiones donde se eligió impulsar los polos de bienestar.

Enfatizó que otras partes de la visión por exponer es que la población mexicana es trabajadora, que el gobierno es reconocido por sus habitantes, que hay certidumbre y que las inversiones no sólo generan crecimiento económico, sino empleo y bienestar.

“Los salarios son mejores hoy de lo que eran antes. Y, por supuesto, en términos de exportación la cercanía con Estados Unidos y la apertura comercial que tenemos con diversos países del mundo. Y el esquema que estamos haciendo de integración de cadenas productivas. Entonces eso es muy atractivo para quien quiere venir quiere invertir a mí”, dijo.

Continúa apoyo a Cuba. Al señalar que la ayuda que se envía a Cuba no es necesariamente para el Gobierno, sino para su población, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el apoyo hacia la isla de las antillas se va a mantener siempre que sea necesario.

“Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí… Entonces, México… todos los gobiernos han tenido una relación de apoyo a Cuba, ¿por qué?, porque es al pueblo cubano. Más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen de Cuba. Entonces, cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias. México siempre ha sido solidario”, enfatizó.

En respuesta a las críticas que se mantienen sobre los envíos de petróleo a Cuba, comentó que la cantidad es menor en comparación con lo que se produce dentro del territorio mexicano.

Enfatizó que este respaldo a la población de la isla antillana lleva varios años, incluso sexenios, que consideran a las administraciones de partidos hoy opositores como el PRI y el PAN.

“México con Cuba ha mantenido relaciones, desde todos los gobiernos. Con el PAN, un poco menos. Zedillo, cuando fue a Cuba, se reunió con la oposición cubana también, pero fue a Cuba. Salinas fue a Cuba. Incluso, en aquel entonces, cuando había sido el fraude electoral, decíamos nosotros: ‘¿por qué Cuba reconoció a Salinas de Gortari?’ Pero todos los gobiernos han tenido relación con Cuba. O sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo”, argumentó la mandataria.

Sheinbaum también mencionó que, además de Cuba, México ha sostenido relaciones con todo el mundo, a menos que haya un golpe de Estado o una “ofensa” en contra del país.