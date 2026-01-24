Delcy Rodríguez asegura que 626 presos en Venezuela han sido excarcelados; pide verificación a la ONU

El gobierno interino de Venezuela afirmó haber excarcelado a 626 personas detenidas durante la administración del depuesto presidente Nicolás Maduro, y anunció que solicitará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la verificación oficial de las listas de liberados.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realizó el anuncio durante la instalación del Programa para la Convivencia y la Paz, una iniciativa que, según las autoridades interinas, busca consolidar la estabilidad política tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Estudiantes colocan fotos de personas que consideran presos políticos en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el martes 13 de enero. ı Foto: AP

Rodríguez informó que el próximo lunes sostendrá una conversación telefónica con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, con el objetivo de que su oficina revise y certifique las cifras oficiales de las excarcelaciones.

La mandataria interina reconoció que existen discrepancias en los números difundidos públicamente y acusó a algunos sectores de manipular la información.

Protesta en Caracas, Venezuela, para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ı Foto: Reuters

Con esta solicitud, el gobierno interino busca responder a los cuestionamientos de organizaciones civiles y familiares de detenidos, quienes han manifestado preocupación por la falta de claridad y la lentitud del proceso de liberaciones.

De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, que monitorea la situación de las personas privadas de la libertad en el país, hasta mediados de enero habían sido liberadas poco más de 150 personas, mientras que más de 700 continuaban detenidas por razones políticas.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 19/01/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 777*

Desde la semana pasada



Hombres: 678

Mujeres: 99



Civiles: 604

Militares: 173



Adultos: 775

Adolescentes: 2



Encarcelados: 0

Excarcelados: 151 (143… pic.twitter.com/5n009Glxuv — Foro Penal (@ForoPenal) January 20, 2026

Las autoridades venezolanas sostienen que no existen presos políticos en el país y aseguran que las personas encarceladas enfrentan procesos judiciales por presuntos actos de conspiración y desestabilización.

Sin embargo, el gobierno no ha publicado una lista detallada de los beneficiarios ni ha precisado cuántas personas podrían ser liberadas en las próximas semanas.

Delcy Rodríguez, durante la ceremonia en la que juró como presidenta encargada de Venezuela. ı Foto: Reuters

La solicitud de verificación ocurre tras un periodo de tensiones entre el gobierno venezolano y Naciones Unidas. En 2024, la oficina del Alto Comisionado en Caracas fue cerrada temporalmente y su personal expulsado, en un contexto marcado por denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos documentados por ese organismo internacional. La sede retomó operaciones en diciembre del mismo año.

Finalmente, familiares de detenidos y defensores de derechos humanos reiteraron su expectativa de que la intervención de la ONU permita esclarecer las cifras reales de excarcelaciones y contribuya a una mayor transparencia en el proceso.

Con información de Reuters y Associated Press.

