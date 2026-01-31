Israel lanza nuevos ataques contra Hamás en Gaza que dejan 30 muertos, cifra más mortal desde acuerdo

Explosión registrada durante un bombardeo israelí en Gaza, uno de los ataques más intensos desde la entrada en vigor de la tregua en octubre pasado.

Una serie de ataques israelíes en la Franja de Gaza registrados durante las últimas 24 horas dejaron alrededor de 30 palestinos muertos, una de las cifras más elevadas desde que entró en vigor el alto el fuego acordado en octubre pasado, en un contexto marcado por acusaciones mutuas de violaciones a la tregua.

Autoridades hospitalarias de Gaza informaron que los bombardeos alcanzaron distintos puntos del enclave, entre ellos zonas residenciales de Ciudad de Gaza, campamentos de desplazados en el sur y una comisaría de policía en el barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la capital.

Nube de humo y fuego tras un ataque aéreo en una zona urbana de Gaza, mientras continúan los enfrentamientos pese al acuerdo de cese de hostilidades. ı Foto: Reuters

En este último ataque murieron al menos 13 integrantes de las fuerzas de seguridad internas de Hamás, según reportes de medios palestinos.

Entre las víctimas también se encuentra una familia completa de siete personas, que perdió la vida tras un ataque aéreo contra una zona de tiendas de campaña en Al Mauasi, área costera que alberga a miles de desplazados.

Rescatistas palestinos revisan los escombros tras un ataque aéreo israelí en Ciudad de Gaza, donde se reportaron víctimas civiles, incluidos menores de edad. ı Foto: Reuters

Además, otros bombardeos dejaron muertos en las inmediaciones de una escuela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) y en distintos puntos del oeste de Ciudad de Gaza, incluidos al menos dos menores de edad.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, en las últimas 24 horas se contabilizaron decenas de heridos, mientras que desde el inicio del alto el fuego se han registrado más de 500 palestinos fallecidos por fuego israelí. Estas cifras, según organismos de Naciones Unidas y expertos independientes, suelen considerarse consistentes con registros previos del conflicto.

Campamento de desplazados en Al Mauasi, en el sur de la Franja, donde un ataque aéreo provocó la muerte de una familia completa, según autoridades locales. ı Foto: Reuters

Ataques fueron dirigidos contra integrantes de Hamás, asegura Israel

Al respecto, el Ejército de Israel confirmó los bombardeos y señaló que estuvieron dirigidos contra comandantes, arsenales e infraestructuras de Hamás y de la Yihad Islámica.

En comunicados difundidos en redes sociales, las fuerzas israelíes indicaron que los ataques se realizaron tras presuntas violaciones al acuerdo de cese de hostilidades por parte de milicianos palestinos.

Columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en un punto de la Franja de Gaza, en medio de acusaciones cruzadas por violaciones al alto el fuego. ı Foto: Reuters

Por otro lado, Hamás rechazó estas acusaciones y calificó los ataques como una nueva transgresión al alto el fuego. Voceros del grupo islamista afirmaron que Israel utiliza argumentos infundados para justificar nuevas operaciones militares y denunciaron que las acciones ocurren pese a la existencia de mediadores internacionales.

Los bombardeos se produjeron en la antesala de la reapertura limitada del cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, considerado fundamental para permitir la salida de pacientes que requieren atención médica fuera del territorio.

La reapertura forma parte de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que contempla además la reconstrucción de Gaza y la definición de un nuevo esquema de gobierno para el enclave.

Con información de Reuters y Europa Press.

