Estas son las FOTOS de la isla de Jeffrey Epstein

A principios de diciembre del 2025 los demócratas del Congreso de Estados Unidos filtraron una serie de fotos, archivos y videos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein para poder ejercer presión para que los archivos fueran publicados.
Debido a esto, el 30 de enero del 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un total de más de tres millones de archivos, fotografías y videos relacionados con los delitos sexuales con menores de edad del caso Epstein.
Entre todos los archivos, videos y fotografías que se encuentran públicos aparecen varias personas reconocidas, incluyendo a Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2022 por delitos como explotación sexual de menores de edad.
Fotos de la isla de Jeffrey Epstein
Al acceder a la Biblioteca Epstein que se encuentra disponible para el público, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene un aviso de privacidad en el que se establece una petición.
En dicho aviso se señala que, debido a que el volumen de información es bastante elevado, entre estos archivos se podría encontrar información sensible, incluyendo “asuntos de naturaleza sexual”, por lo que piden al público notificar vía correo electrónico para que puedan corregir dichos problemas.
“En vista de la fecha límite del Congreso, se han realizado todos los esfuerzos razonables para revisar y redactar la información personal de las víctimas y otras personas privadas, y proteger los materiales sensibles de su divulgación.” se lee en el aviso de privacidad.
Las fotografías, documentos y videos que fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos cumplen con la Ley de Transparencia de los expedientes relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein.
Asimismo, se señala que en los archivos se incluyen descripciones de agresiones sexuales, por lo que se apuntan que el contenido puede no ser apto para todas las personas.
En las fotografías que se encuentran disponibles se pueden aprecias distintos momentos de la vida que llevaba Jeffrey Epstein en la isla en la que cometía delitos sexuales en contra de mujeres y menores de edad.
Debido a que se han publicado fotografías en las que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este afirmó que el empresario conspiró en su contra en 2016, y rechazó tener algún vínculo con él.
