Representante de EU en Venezuela asegura que ‘volverá la prosperidad’, tras reuniones de alto nivel

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, informó que, desde su llegada hace una semana, ha sostenido diversas reuniones con empresarios y autoridades interinas del país sudamericano, en favor de “garantizar el retorno de la prosperidad” a la nación.

A través de mensajes en redes sociales, Dogu aseguró que, durante su primera semana de trabajo como representante de Washington en Venezuela, ha sostenido reuniones de alto nivel, entre ellas con empresarios de la petrolera Chevron en la capital del país sudamericano.

Mi equipo y yo seguimos enfocados en el trabajo que tenemos por delante: hacer realidad la visión del presidente Trump para la recuperación de la economía venezolana. Estamos trabajando para garantizar el retorno de la prosperidad a Venezuela y que ello beneficie tanto al pueblo… — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 7, 2026

Chevron es la única petrolera estadounidense a la que se le permitió operar en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro. Ahora, su integración es fundamental para el nuevo plan económico de la Casa Blanca para Caracas.

A propósito, Dogu aseguró que el objetivo de estas reuniones es “garantizar el retorno de la prosperidad a Venezuela, y que ello beneficie tanto al pueblo estadounidense como al venezolano”.

Mi equipo y yo seguimos enfocados en el trabajo que tenemos por delante: hacer realidad la visión del presidente Trump para la recuperación de la economía venezolana. [...] Este ha sido el tema central de mi reunión de hoy en Caracas con el equipo de Chevron en Venezuela Laura Dogu, encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela



En otro mensaje, Dogu remarcó que, a una semana de su llegada a Venezuela, se ha avanzado en el que llama “plan de tres fases” de la administración del presidente de EU, Donald Trump, para, en sus palabras, recuperar la prosperidad de Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

¡Una semana en Venezuela! Hemos estado trabajando arduamente, conectando con el pueblo venezolano a través redes sociales, con la comunidad empresarial y en reuniones con las autoridades interinas. Hemos avanzado en el plan de tres fases de la administración, pero nuestro trabajo… pic.twitter.com/fkXnGbWxuU — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 7, 2026

Dogu remarcó que se ha trabajado “arduamente”, a través de acciones como reuniones con “la comunidad empresarial y las autoridades interinas”.

Hemos estado trabajando arduamente, conectando con el pueblo venezolano a través redes sociales, con la comunidad empresarial y en reuniones con las autoridades interinas. Hemos avanzado en el plan de tres fases de la administración, pero nuestro trabajo apenas comienza Laura Dogu, encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela



Laura Dogu llegó el sábado 31 de enero a Venezuela con el objetivo de reabrir el diálogo diplomático entre este país y Estados Unidos, frenado desde 2019 por la administración de Nicolás Maduro.

