Vuelven a detener a Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano, por incumplir ‘condiciones’ de excarcelación

Autoridades venezolanas volvieron a detener a Juan Pablo Guanipa, político de este país afín a la oposición que fue excarcelado el domingo, tras asegurar que incumplió las “condiciones” para su liberación.

La noche del domingo, horas después de que Guanipa Villalobos fuera liberado, su hijo Ramón Guanipa publicó un video en donde acusó que su padre había sido “nuevamente secuestrado”.

Se cumplen 12 horas de desaparición forzada de Juan Pablo Guanipa.



Exigimos una fe de vida, así como su inmediata liberación.



Libertad para todos los presos políticos. pic.twitter.com/pLN0yXm6RM — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 9, 2026

Detalló que, cerca de la medianoche del domingo, el político se encontraba realizando una actividad cuando fue interrumpido por un grupo de alrededor de 10 personas fuertemente armadas que, según Ramón, no se identificaron en ningún momento.

Los hombres apuntaron a Juan Pablo Guanipa y se lo llevaron, explicó su hijo.

Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Exigo fe de vida inmediatamente. Responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre, ya basta de tanta represión. Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa



🇻🇪 | Hijo del líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa informa nuevo secuestro de su padre.

pic.twitter.com/QkScVFv1Gm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2026

Posteriormente, la Fiscalía de Venezuela aclaró que no se trató de un “secuestro”, sino de una nueva detención, la cual, explicó, respondió a que Guanipa Villalobos incumplió las “condiciones” impuestas a su excarcelación.

En un comunicado recogido por agencias internacionales, la Fiscalía venezolana aseguró que, con base en “sus atribuciones constitucionales y legales” se solicitó revocar la excarcelación de Guanipa Villalobos por “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”.

Las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta el órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir a medida previamente otorgada Fiscalía de Venezuela, en un comunicado



En el mismo sentido, la Fiscalía detalló que ha solicitado que Juan Pablo Guanipa pase a régimen de detención domiciliaria.

Qué poderosa declaración de Ramón al exigir fe de vida de su padre @JuanPGuanipa tras su nueva detención: "Si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, ¿entonces cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides… pic.twitter.com/MGHu1JvZHA — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 9, 2026

Sin embargo, Ramón Guanipa y otros afines a la oposición venezolana han exigido la liberación del político, así como la presentación de su fe de vida.

Si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, ¿entonces cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa



La excarcelación de Juan Pablo Guanipa fue anunciada el domingo, en el marco de liberaciones de presos políticos iniciada por el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Guanipa Villalobos fue una de las figuras más relevantes de la oposición, y un cercano a la líder María Corina Machado. Fue reportado desaparecido en mayo de 2025.

