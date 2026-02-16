¿Qué es y cómo funciona Jmail, para ver los correos del caso Epstein?

El caso de Jeffrey Epstein está causando conmoción entre los internautas de nueva cuenta, pues luego de que se hicieran públicos millones de documentos relacionados con sus crímenes, muchas teorías anteriores comenzaron a destaparse.

Este año el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos más de tres millones de documentos, fotografías y videos relacionados con los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein.

Esto hizo que los internautas que seguían estos delitos cometidos en contra de menores de edad; incluso antes de que el caso se llevara a la corte, de nueva cuenta comenzaran a compartir información de varias páginas web.

Liberan el mayor paquete de documentos del caso Jeffrey Epstein ı Foto: AP

¿Qué es Jmail y cómo funciona?

Entre estas páginas web se encuentra Jmail, que es un sitio en el que se pueden buscar y leer correos electrónicos que compartía el delincuente con distintas personas.

Esta página fue creada por Luke Igel y Riley Walz, y en esta se puede apreciar una imagen muy similar a la que tiene Gmail, por lo que las personas pueden navegar fácilmente entre todos los correos y el contenido multimedia que se encuentra ahí.

Jmail no solamente cuenta con la página de bandeja de entrada de un correo electrónico como cualquier otro, sino que en la parte inferior se pueden encontrar íconos en los que se puede ingresar.

Contenido de Jmail de Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

En dichos íconos se encuentran fotografías y carpetas similares a las de Google Drive con los documentos que fueron desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, también se encuentra un apartado en el que se muestran los vuelos que tomó Epstein desde el año 2000 hasta noviembre del 2014, así como una lista de pasajeros entre los que se encuentran personas como Ghislaine Maxwell.

La página del correo electrónico cuenta con apartados en el lado izquierdo en el que se encuentran los destacados, enviados, bandeja de entrada, archivos adjuntos, contactos y la actividad diaria.

Contenido de Jmail de Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

Entre los contactos se pueden leer nombres de distintas personas reconocidas y de alto perfil como filósofos, periodistas, políticos y empresarios que intercambiaban mensajes con el delincuente sexual.

Estos correos electrónicos; en los que se incluyen varios desde el 2004 hasta el 2019, tienen alguna información como las direcciones de correo electrónico y nombres censurados.

Algunos de estos correos contienen información que parece no tener mucho sentido, pues una de las teorías que existen al respecto es que contienen mensajes con palabras clave.

También hay otros apartados como JeffTube, Jwiki, Jacebook, JMessage, Jotify, Jemini, Jamazon, y JVR; en los que se puede navegar para ver las fotografías, videos, compras e incluso audios del caso de Jeffrey Epstein.

Contenido de Jmail de Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

