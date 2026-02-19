¿De quién es hijo el ex Príncipe Andrés?

El ex Príncipe Andrés fue detenido la mañana de este jueves 19 de febrero y su arresto viene después de que se le relacionó con el caso Epstein, lo que genera un gran escándalo porque él es miembro de una de las familias reales más importantes del mundo, su madre dejó una marca imborrable en la historia contemporánea.

Al ex Príncipe se le acusa de haber cometido una presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Aunque no se sabe exactamente cuáles eran esas conductas inapropiadas, la BBC señala que podrían estar relacionadas con que el ex príncipe habría compartido informes de viajes comerciales, remitido un informe confidencial sobre inversiones en Afganistán y entregado un informe del Tesoro a un contacto empresarial personal.

¿Quiénes son los papás del Príncipe Andrés?

El ex Príncipe Andrew proviene de una familia de gran linaje real y sus papás fueron la Reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Nació en Londres el 19 de febrero de 1960, por lo que actualmente tiene 66 años, además llama la atención que lo detuvieron en el día de su cumpleaños 66.

Es el tercero hijo de la Reina Isabel y Felipe de Edimburgo, por lo tanto es el hermano menor del Rey Carlos III.

El ex Príncipe Andrés y su mamá la Reina Isabel II ı Foto: Reuters

¿Por qué Andrés dejó de ser Príncipe?

Andrés perdió el título de Principe, luego de que su hermano, Carlos III, actual monarca de Reino Unido, le retiró su título de Príncipe en el 2025 luego de que se desclasificaron los archivos del caso Epstein y el nombre del hijo de la reina apareció en los documentos.

El ex príncipe Andrés fue detenido por conducta indebida ı Foto: AP

Así que ante la presión social, el mismo Andrés renunció a sus títulos y tiempo después su hermano le quitó el de Príncipe.

Andrés ha tenido una vida llena de polémicas, sobre todo después de que se divorciara de su esposa Sarah Ferguson, al hombre se le vio con muchas mujeres y en lujosas fiestas en yates.