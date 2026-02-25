Cuba abate a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EU

Una embarcación de la Tropa Guardafrontera, en imagen de archivo.

La Tropa Guardafrontera cubana abatió este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior.

En un comunicado oficial se informó que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como “el comandante de la embarcación cubana”, en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cuabanas indicaron además que todos los heridos “fueron evacuados y recibieron asistencia médica”.

El incidente se produjo cuando las autoridades cubanas detectaron “una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH”.

Entonces, de acuerdo con las autoridades cubana, la embarcación se aproximó “al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara” (centro de Cuba) donde se le aproximó una unidad con cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras “para su identificación”

A continuación, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, que a su vez respondieron también con disparos. En este intercambio murieron cuatro integrantes de la lancha rápida.

