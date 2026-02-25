¿Quién es Eric Slover, el piloto herido durante captura de Nicolás Maduro? | FOTO

Este martes se llevó a cabo el discurso del Estado de la Unión 2026 (SOTU) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y durante este se condecoró al piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro, Eric Slover.

En su discurso, Donald Trump apuntó que durante la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro; la cuál calificó como “muy peligrosa”, se tuvo la participación de muchos héroes, y puntualizó que el trabajo de uno de estos héroes se encontrará plasmado en las crónicas militares.

El piloto Eric Slover fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso por su participación en la redada que derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026.

El presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, bajando del helicóptero para asistir a su audiencia. ı Foto: Reuters

¿Quién es Eric Slover?

El presidente estadounidense dijo que el suboficial en jefe del Ejército estadounidense, Eic Slover, fue quien estuvo piloteando el helicóptero CH-47, el cual encabezó la operación en la que se capturó a Nicolás Maduro.

Eirc Slover apareció durante el discurso del Estado de la Unión 2026, y entre los aplausos de los presentes se le pudo observar utilizando andadera acompañado de su esposa, Amy.

El suboficial recibió el mayor reconocimiento militar, la Medalla de Honor del Congreso que fue colocada por el teniente general Jonathan Braga.

Eric Slover recibiendo la Medalla de Honor del Congreso ı Foto: Redes Sociales

Donald Trump dijo que el suboficial Slover se preparaba para aterrizar cuando las “ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos”, por lo que este recibió varios impactos de bala en las piernas y la cadera.

Cuatro de estos impactos le causaron severas heridas en la pierna, y las las maniobras que realizó durante este ataque salvaron su vida y la de la tripulación que se encontraba a bordo del helicóptero.

Eric Slover, su esposa Amy y el teniente general Jonathan Braga ı Foto: Redes Sociales

El presidente estadounidense reconoció la labor de Eric Slover, y señaló que el éxito de la misión se obtuvo gracias a la capacidad que tuvo el piloto para poder soportar el dolor producido por los impactos de bala, pues esto incluso “podría haber sido un accidente catastrófico en lo profundo del territorio enemigo.”

De acuerdo con la información que dio la teniente coronel Allie Scot a The Associated Press, el suboficial Slover comenzó su vida dentro del ejército estadounidense en agosto del 2005.

Asimismo, dijo que completó su entrenamiento básico para posteriormente asistir a la Escuela de Candidatos a Suboficiales y a la escuela de vuelo, por lo que después pudo convertirse en piloto de Chinook, un tipo de avión que se utiliza en distintas misiones militares.

President Trump has just awarded CW5 Eric Slover the Medal of Honor at the State of the Union for his heroic actions in Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/ljQRuPhs3H — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 25, 2026

