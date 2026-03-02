Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente

Una columna de humo tras una explosión en Teherán, capital de Irán, el 28 de febrero de 2026.

Al advertir “graves riesgos de seguridad”, el Departamento de Estado apremió a ciudadanos estadounidenses a “abandonar de inmediato” catorce países en la región de Medio Oriente, ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

A través de la red social X, la subsecretaria para Asuntos Consulares, Mora Nambdar, enlistó los países que limitan con la cuenca del golfo Pérsico, la península Arábiga y el Levante mediterráneo, incluyendo parte del noreste de África:

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel, Cisjordania y Gaza

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Catar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

Estados Unidos mantiene para Irán, Irak, Siria y Yemen su alerta de viaje nivel 4 , la más alta y por la que recomiendan a sus ciudadanos no viajar. Desde el pasado 23 de febrero, el Departamento de Estado sumó a la lista a Líbano, donde se han registrado ataques israelíes en contra del grupo chiita Hezbolá, en Beirut, tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

The @POTUS Trump Administration has no higher priority than the safety and security of Americans everywhere. Here is a brief summary of our latest security guidance for Americans in the Middle East as of March 1, 4pm EST. To get the latest updates visit https://t.co/jwJVtMn7gW,… pic.twitter.com/xtsQehtZD1 — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

La subsecretaria Mora Nambdar instó a ciudadanos estadounidenses a organizar su salida de los países enlistados por medios comerciales, aunque desde el 28 de febrero persiste el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente.

En caso de necesitar asistencia, ciudadanos estadounidenses pueden contactar al Departamento de Estado a través de los siguientes números telefónicos, habilitados las 24 horas, los siete días de la semana:

+1-202-501-4444, desde el extranjero

+1-888-407-4747, desde Estados Unidos y Canadá

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

Marco Rubio pide a estadounidenses registrarse a servicios de alertas

Por separado, en un mensaje en video difundido en la red social X, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, invitó a ciudadanos estadounidenses alrededor del mundo a registrarse a un servicio de alertas ante emergencias de seguridad en el extranjero.

Lo anterior, afirmó, para garantizar la protección de los estadounidenses en medio de lo que calificó como “cobardes ataques” de Irán contra países del golfo Pérsico.

