Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente

Al advertir “graves riesgos de seguridad”, el Departamento de Estado apremió a ciudadanos estadounidenses a “abandonar de inmediato” catorce países en la región de Medio Oriente, ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.
A través de la red social X, la subsecretaria para Asuntos Consulares, Mora Nambdar, enlistó los países que limitan con la cuenca del golfo Pérsico, la península Arábiga y el Levante mediterráneo, incluyendo parte del noreste de África:
- Baréin
- Egipto
- Irán
- Irak
- Israel, Cisjordania y Gaza
- Jordania
- Kuwait
- Líbano
- Omán
- Catar
- Arabia Saudita
- Siria
- Emiratos Árabes Unidos
- Yemen
Estados Unidos mantiene para Irán, Irak, Siria y Yemen su alerta de viaje nivel 4, la más alta y por la que recomiendan a sus ciudadanos no viajar. Desde el pasado 23 de febrero, el Departamento de Estado sumó a la lista a Líbano, donde se han registrado ataques israelíes en contra del grupo chiita Hezbolá, en Beirut, tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.
Irán cierra el estrecho de Ormuz; promete atacar cualquier barco que intente atravesarlo
La subsecretaria Mora Nambdar instó a ciudadanos estadounidenses a organizar su salida de los países enlistados por medios comerciales, aunque desde el 28 de febrero persiste el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente.
En caso de necesitar asistencia, ciudadanos estadounidenses pueden contactar al Departamento de Estado a través de los siguientes números telefónicos, habilitados las 24 horas, los siete días de la semana:
- +1-202-501-4444, desde el extranjero
- +1-888-407-4747, desde Estados Unidos y Canadá
Marco Rubio pide a estadounidenses registrarse a servicios de alertas
Por separado, en un mensaje en video difundido en la red social X, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, invitó a ciudadanos estadounidenses alrededor del mundo a registrarse a un servicio de alertas ante emergencias de seguridad en el extranjero.
Lo anterior, afirmó, para garantizar la protección de los estadounidenses en medio de lo que calificó como “cobardes ataques” de Irán contra países del golfo Pérsico.
