Guerra en Irán está ‘prácticamente terminada’ y el conflicto está ‘muy avanzado’: Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y que está considerando “tomar el control” del Estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.

Lo anterior fue dicho por Donald Trump en una entrevista con la cadena CBS.

El sábado pasado, Donald Trump afirmó que Irán “se ha rendido ante sus vecinos”, pero prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica.

