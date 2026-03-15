Donald Trump: Condiciones aún no son buenas para detener guerra contra Irán

Trump afirma que EU destruyó una ‘gran instalación’ ligada al narcotráfico de Venezuela.

El Presidente estadounidense Donald Trump advirtió de que las condiciones todavía “no son suficientemente buenas” para un acuerdo con Irán que ponga fin a la guerra.

En una entrevista con NBC News, Donald Trump aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Donald Trump a NBC News.

Donald Trump también aseguró que podría bombardear de nuevo objetivos en el principal centro de exportación de crudo de Irán, situado en la isla de Jark, “sólo por diversión”.

El Pentágono afirma que más de 15 mil objetivos han sido alcanzados en el país.

Tras más de dos semanas de guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, ninguna de las partes ha moderado su retórica a pesar de las bajas, principalmente en Irán, y de las consecuencias económicas de la contienda bélica.

Donald Trump también dijo que las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques en la costa iraní, al norte del estrecho de Ormuz, para despejar el camino y permitir la reanudación del transporte de petróleo.

El bloqueo iraní de este estrecho, por donde solía transitar una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos, ha disparado el precio del petróleo.

El nuevo líder supremo de Irán, el Ayatolá Mojtaba Jamenei, a quien todavía no se ha visto en público, prometió en una declaración por escrito mantener cerrado Ormuz.

Pero Donald Trump sugirió que quizás no está al mando de Irán.

“No sé si está vivo”, declaró Donald Trump.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró que “no hay ningún problema” con el nuevo líder, quien al parecer resultó herido el primer día de la guerra.

Donald Trump. propuso una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, que reduciría la presión sobre el precio del petróleo y aseguraría el suministro para los países cuyas economías están más expuestas al conflicto.

“Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial enviarán barcos a la zona”, afirmó Trump el sábado en redes sociales.

Pero muchos países parecen dubitativos. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que está “analizando” la cuestión, igual que Corea del Sur y Japón, que no se pronunciaron claramente.

El Ministro de Exteriores iraní pidió a los demás países que eviten cualquier acción que pueda extender la guerra, en una conversación con su homólogo francés Jean-Noël Barrot.

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FGR