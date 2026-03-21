Muere Robert Mueller, exdirector del FBI, a los 81 años; Trump: ‘me da gusto’

Robert S. Mueller III, quien fue diretor del FBI de 2001 a 2013.

Robert S. Mueller, quien fuera director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) de 2001 a 2013, falleció a los 81 años de edad, según informaron agencias internacionales.

Mueller ocupó la dirección del FBI durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, y encabezó investigaciones relacionadas con los atentados del 11 de septiembre, así como los presuntos vínculos entre Rusia y la elección que dio el triunfo a Donald Trump en 2016.

Former FBI Director & Special Counsel Robert Mueller has died.



From 2019, Mueller statement on investigation into Russian interference in 2016 presidential campaign. pic.twitter.com/gN0I7tKESA — CSPAN (@cspan) March 21, 2026

El fallecimiento del exdirector del FBI fue anunciado por su familia a través de un comunicado recogido por agencias internacionales, en donde pidieron respeto a su privacidad.

TE RECOMENDAMOS: Celebran récord Departamento de Seguridad de EU reporta 10 meses sin liberar a ningún migrante ilegal detenido en la frontera

Con profunda tristeza compartimos la noticia de que Bob [Robert] falleció. Su familia pide que se respete su privacidad Familia de Robert Mueller



Figuras de la política estadounidense y la ciudadanía de este país reaccionaron al deceso, si bien el comentario más destacado vino del presidente Donald Trump, quien expresó que le daba “gusto” el fallecimiento del exdirector del FBI.

“Robert Mueller acaba de morir. Qué bueno. Me da gusto que esté muerto. Así no puede lastimar a más personas inocentes”, escribió Trump en su red social Truth.

Robert Mueller acaba de morir. Qué bueno. Me da gusto que esté muerto. Así no puede lastimar a más personas inocentes Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Truth



Robert S. Mueller III, como director del FBI (y el segundo con más tiempo en el cargo, seguido de Edgar Hoover), encabezó investigaciones relacionadas con los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la consecuente respuesta estadounidense.

Asimismo, encabezó investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones del 2016, que le dieron el triunfo a Donald Trump.

Trump, quien ha acusado que en 2020 fue víctima de fraude electoral, también fue un ferviente crítico de conflictos como la guerra de Irak, que se desarrollaron en respuesta a los ataques del 11-s.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am