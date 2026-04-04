Estados Unidos rescata con vida a piloto desaparecido tras derribo de avión en Irán

Un F/A-18F Super Hornet, en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 31 de marzo de 2026.

Estados Unidos rescató este sábado al segundo piloto del avión caza derribado por Irán tras “una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia”, informó el presidente Donald Trump.

En su plataforma Truth Social, el republicano informó sobre el rescate de un coronel “muy respetado”, quien, afirmó, se encuentra “sano y salvo” aunque con heridas de las que, aseguró “se recuperará sin problemas”.

El aviador permanecía desaparecido desde el pasado viernes, cuando defensas aéreas iraníes derribaron el avión, un caza F-15E de dos plazas. El primer tripulante fue rescatado poco después del incidente.

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más", señaló Trump, quien afirmó que el el militar era monitoreado las 24 horas , mientras se planificaba su rescate.

Asimismo, afirmó que las tropas estadounidenses “enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo” para recuperar piloto.

“Esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer, que no confirmamos porque no queríamos poner en peligro nuestra segunda operación de rescate”, añadió.

Apenas el pasado 1 de abril, Trump reiteró que Estados Unidos había “diezmado” a Irán y que terminaría la guerra estaba “muy cerca” de terminar. Dos días después, el país persa derribó dos aviones militares estadounidenses. La segunda aeronave, un A-10 Warthog, se estrelló en el golfo Pérsico, informó The New York Times al citar a dos funcionarios estadounidenses. Su único piloto fue rescatado.

Más temprano este 4 de abril, Trump recordó a Irán el plazo para la reapertura del estrecho de Ormuz, y advirtió que “se desatará el infierno sobre ellos” si no llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra antes del 6 de abril.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: en 48 horas se desatará el infierno sobre de ellos . ¡Gloria a Dios!”, escribió en Truth Social.

“Las puertas del infierno se abrirán para ustedes”, respondió el general Ali Abdollahi Aliabadi, del comando militar conjunto del país, a la amenaza de Trump, según un mensaje rescatado por la agencia de noticias iraní IRNA.

“Tras sufrir sucesivas derrotas, el agresivo y belicista presidente de los Estados Unidos ha emprendido una acción imprudente, nerviosa, desequilibrada y estúpida que amenaza la infraestructura del país y nuestros bienes nacionales. En caso de un ataque, atacaremos sin límites toda la infraestructura utilizada por el ejército estadounidense", añadió el mando militar.

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cehr