Emmanuel Macron se reúne con María Corina Machado en Francia; remarca su ‘compromiso con la libertad’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este lunes con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien se encuentra en una gira por Europa antes de su esperado regreso al país sudamericano.

A través de sus redes sociales, el presidente francés publicó las fotografías de su encuentro con Machado Parisca en el Palacio del Elíseo, y reconoció el “compromiso con la libertad” de la también Premio Nobel de la Paz.

Asimismo, Macron dijo que dialogó con la líder opositora venezolana sobre “la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”.

J’ai reçu @MariaCorinaYA, Prix Nobel de la Paix. Ensemble, nous avons évoqué son engagement pour la liberté et l’importance de parvenir au Venezuela à une transition démocratique, pacifique et respectueuse de la volonté de son peuple. pic.twitter.com/4UgAHwYm0X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026

Mientras que, en sus propios canales, María Corina Machado agradeció el recibimiento del líder francés y su “firme apoyo a la transición a la democracia y a la libertad de Venezuela”.

“Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad. Venezuela será una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna”, escribió Machado Parisca en la red social X.

La visita de María Corina Machado a Francia ocurre en el contexto de una gira de la líder venezolana por Europa, donde también están considerados España y Países Bajos.

Nuestro profundo agradecimiento al Presidente Macron y al pueblo de Francia por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela.



Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad.



Venezuela será una nación… https://t.co/aPNz8ls0vJ pic.twitter.com/x8ylGbCL0g — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 13, 2026

El miércoles 15 de abril tiene previsto reunirse con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. Mientras que el sábado 18 de abril la líder opositora se reunirá con venezolanos en Madrid, España. Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró que, un día antes, se le entregará a la venezolana la Llave de Oro de la ciudad en la Casa de la Villa.

Martínez Almeida se refirió a ella como una mujer “comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física”.

Los demócratas españoles te esperamos con los brazos abiertos.



Bienvenida, @MariaCorinaYA,

Heroína de la Libertad,

Premio Nobel de la Paz. pic.twitter.com/XvwPt9V4eR — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) April 13, 2026

Días antes, en un encuentro de la Plataforma Unitaria Democrática, alianza opositora de Venezuela, María Corina Machado aseguró que falta cada vez menos para su ansiado regreso al país sudamericano, en donde, dijo, seguirá encabezando la lucha para “la defensa del voto”.

“Estamos listos para avanzar, porque no hay otra sociedad en el mundo que esté preparada para la democracia y para una genuina y completa transición que la sociedad venezolana. Nosotros los venezolanos tenemos cultura democrática, nosotros los venezolanos estamos unidos, en Venezuela no hay división”, dijo Machado.

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