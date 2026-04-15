Laura Dogu deja de ser Encargada de Negocios en Venezuela; la sustituye John Barret

Laura Dogu, Encargada de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, anunció que en los próximos días dejará su cargo en el país sudamericano para ser relevada por John Barrett.

A través de una tarjeta informativa publicada en los canales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y firmada por Dogu, la diplomática aseguró que su “asignación temporal” en Caracas “está llegando a su fin”.

Detalló que regresará a su puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, mientras que John Barrett, actual Encargado de Negocios en Guatemala, asumirá el cargo en Caracas.

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Me reuní esta semana con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses que se encuentran en Caracas para conocer de primera mano las grandes oportunidades que ofrece Venezuela y formar parte de la transformación económica del país. El sector privado de los EE.UU.… pic.twitter.com/FEUi1BLdik — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) March 25, 2026

“Mi asignación temporal en Caracas está llegando a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como Asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos”, se lee en la tarjeta informativa de Dogu.

“Me complace anunciar que John Barret llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas”, abundó.

Laura Dogu explicó que, mientras se concreta el relevo, el equipo en Caracas sigue trabajando en el plan delineado por el presidente, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, para avanzar en el restablecimiento de relaciones entre los dos países.

Lo anterior, reiteró, “en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”.

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En el mismo sentido, Dogu agradeció a Trump y Rubio por “confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico”.

Laura Dogu llegó en febrero a Venezuela para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, tras un cierre de siete años durante el gobierno de Nicolás Maduro.

La reapertura de relaciones diplomáticas ocurrió después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, el 3 de enero, tras lo cual Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina.

Rodríguez, aliada de Maduro Moros, ha continuado con la defensa del discurso chavista, si bien ha sostenido una colaboración más amplia con el gobierno de Estados Unidos.

🇺🇸 Seguimos con Venezuela. pic.twitter.com/QgLuyAvSch — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) March 14, 2026

Por su parte, John Barrett, nuevo encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, es un perfil con amplia experiencia en la representación diplomática.

Es miembro Senior del Servicio Exterior y, hasta su nombramiento en este nuevo cargo, se desempeñaba como Encargado de Negocios en Guatemala.

Previamente, fue ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá y consejero para Asuntos Económicos en Perú.

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