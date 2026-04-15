¡Otra vez! Trump publica dibujo que lo retrata junto a Jesucristo: ‘a los izquierdistas no les va a gustar’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, publicó nuevamente un dibujo que alude a la imagen de Jesucristo, tan solo días después de una controversia en la que estuvo envuelto por compartir una ilustración que lo retrataba como el líder religioso.

En su red social Truth, el presidente compartió una captura de pantalla de una publicación de una cuenta de X llamada Irish for Trump, la cual, a su vez, muestra al republicano junto a Jesucristo, delante de una bandera estadounidense.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

La publicación original se acompaña por una leyenda en apoyo a Trump:

“Nunca fui un hombre muy religioso... pero, ¿no parece que, con todos estos monstruos satánicos, demoníacos y sacrificadores de niños siendo expuestos... Dios podría estar jugando su carta Trump?”, se lee en la publicación.

En esta oración, “carta Trump” o “Trump card” es un juego de palabras con el término “carta del triunfo” o “triumph card”. Éste se refiere a una jugada maestra con la que, según el mensaje, Dios podría estar salvando al mundo.

Al compartir la publicación, Trump escribió: “A los locos de la izquierda radical no les gustará esto, ¡pero yo creo que está genial”.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente después de que su publicación ocurriera tan solo unos días después de una polémica por una ilustración similar.

El sábado, en la misma red social, Trump compartió un dibujo que lo retrataba vistiendo una túnica roja y blanca, similar a la clásica vestimenta de Jesucristo, mientras curaba a una persona, en medio de una aparente guerra.

La imagen causó controversia por la aparente intención de Trump de compararse con el líder del cristianismo.

A propósito, Trump dijo a medios que compartió la imagen creyendo que se trataba de un retrato de él como un doctor salvando gente, y que en ningún momento lo hizo para equipararse con el líder religioso.

🇺🇸 | El presidente Trump publica un posteo donde presenta una imagen que lo retrata como Jesucristo. pic.twitter.com/aFSceLnzZu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 13, 2026

“Apenas escuché acerca de eso [la comparación con Jesucristo] y dije: ‘¿quién pudo inventar algo así?’. Se supone que soy yo retratado como un doctor, ayudando a la gente. Y por supuesto que ayudo a la gente, los ayudo mucho”, dijo Trump en entrevista con medios.

No obstante, la publicación de la fotografía coincidió con un intercambio de declaraciones con el papa León XIV, a quien se refirió como un líder incompetente, por sus posturas en contra de la guerra.

Analistas consideran que estas declaraciones y provocaciones podrían fracturar la relación de Trump con la comunidad católica, que le brindó amplio apoyo en las elecciones de 2024.

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