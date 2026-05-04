Evacúan jardín de la Casa Blanca por tiroteo en Washington DC; hay un herido

Vista del jardín frente a la Casa Blanca; en la foto, grúas de construcción.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que atendió un episodio de detonaciones de arma de fuego en Washington DC, por el cual evacuaron el jardín norte de la Casa Blanca y las fuerzas del orden dispararon contra una persona, que resultó lesionada.

El tiroteo ocurrió mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezaba un evento con la prensa en la Casa Blanca. No obstante, el mandatario se encuentra a salvo.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas del horario del Centro de México, cuando el Servicio Secreto de Estados Unidos identificó una situación de detonaciones de arma de fuego en la que también estaba involucrado un oficial, sobre 15th Street e Independence Avenue, en Washington DC.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

“El personal del Servicio Secreto estamos en la escena de un tiroteo en el que participó un oficial en la calle 15 y la Avenida Independencia en Washington, DC”, escribió el Servicio Secreto en X.

“Un individuo recibió un disparo de las fuerzas del orden; actualmente se desconoce su condición”, abundó la corporación.

🇺🇸 | AHORA: El informe de disparos cerca de la Casa Blanca ha puesto el edificio en cierre. La prensa que se había reunido en el césped norte ha sido escoltada a la sala de conferencias de prensa. pic.twitter.com/TgJblxBb5C — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

Por estos hechos, según el medio NBC, el jardín norte de la Casa Blanca fue evacuado brevemente. En el mismo se encontraban, principalmente, integrantes de la prensa, quienes esperaban su turno para ingresar al recinto para asistir al evento encabezado por el presidente Donald Trump.

A los presentes se les permitió regresar unos diez minutos después.

La Casa Blanca se encuentra a casi dos kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos.

WATCH: Secret Service rushes reporters into White House briefing room after nearby shooting pic.twitter.com/QDLNIlftmI — Rapid Report (@RapidReport2025) May 4, 2026

El episodio ocurre poco después de que Trump e integrantes de su gabinete fueran el foco de un ataque armado en el hotel Washington Hilton, por el cual un agente del Servicio Secreto resultó herido.

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