Placa tectónica Juan de Fuca se abre y científicos registran fenómeno

La Placa de Juan de Fuca es una placa tectónica que se ubica en el océano; específicamente en la costa oeste de América del Norte, que es uno de los lugares en los que se puede estudiar la subducción en tiempo real.

La subducción es el proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo del borde de otra y se introduce en el manto terrestres, produciendo distintas reacciones químicas o distintos fenómenos como la unión de continentes mediante la formación de cadenas montañosas.

La placa Juan de Fuca se localiza entre la placa del Pacífico y la Placa Norteamericana, y actualmente se está hundiendo debajo de la placa Norteamericana, por lo que se le atribuyen diversas actividades sísmicas y volcánicas.

Mapa tectónico de placas del oeste de Norteamérica, que muestra la placa Juan de Fuca y la placa Cocos, los dos remanentes de la antigua placa Farallón. ı Foto: Red Sísmica del Noreste del Pacífico

Apertura en la placa tectónica Juan de Fuca

La placa tectónica Juan de Fuca; que limita con la falla de San Andrés al norte, y al este con la placa Pacífica, se fracturó en tres partes, las cuales son identificadas con distintos nombres.

La parte que se ubica al centro es la conocida como Juan de Fuca, la del sur se nombró placa de Gorda, y la que se encuentra al norte es conocida como la placa del Explorador.

De acuerdo con reportes recientes de la Red Sísmica del Noreste del Pacífico (PNSN por sus siglas en inglés) se presenta una subducción de Cascadia de mil 126 kilómetros que se extiende desde el norte de California hasta Columbia Británica, separando la placa tectónica Juan de Fuca y la Norteamericana.

Los científicos de la Universidad Estatal de Luisiana informaron que la subducción de la placa tectónica Juan de Fuca y la placa Explorer se desarrolló en etapas y que se dieron rupturas secuenciales.

Con este estudio; en el que se utilizaron las ondas sonoras y sensores submarinos, se pretende saber cómo es que la fragmentación podría influir con el riesgo sísmico que existe en la región de Cascadia, incluyendo tsunamis y megaterremotos.

Glimpsing slab melts in a post-subduction setting: New research out of UC San Diego's Scripps Institution of Oceanography by James Muller and Emily Chin, published in #Geology, shows that a relict slab fragment is a plausible source of geochemically unusual adakite (high-Sr/Y)… pic.twitter.com/pjcGXnINdB — Geological Society of America Publications (@GSAPublications) May 22, 2026

Esta placa tectónica fue la que produjo el terremoto de Cascadia con una magnitus de 9 aproximadamente el 26 de enero de 1700, y los expertos apuntan que existe una probabilidad del 10 al 37 por ciento que este evento se repita.

El PNS señala que la placa Juan de Fuca se mueve hacia el este-noreste a una velocidad de 4 cm por año, debido a la expansión en la dorsal de Juan de Fuca y la “subducción bajo la isla de Vancouver, todo Washington y Oregón, y el norte de California hasta el cabo Mendocino.”

Precisan que los megaterremotos se producen en la Zona de Subducción de Cascadia cuando se “acumula tensión en la interfaz de la placa hasta que se desliza abruptamente muchos metros a la vez.”

Asimismo, señalaron que se requiere que la Zona de Subducción de Cascadia tenga deslizamientos de más de 10 metros para que se produzca un terremoto de magnitud 9 o mayor, y que esto ocurre cada 550 años aproximadamente.

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