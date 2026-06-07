Se registra terremoto de 7.8 en Filipinas | VIDEOS

Este domingo se registró un fuerte terremoto en Filipinas, por lo que incluso se emitió una alerta de tsunami para este país y para Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea; usuarios comparten videos captados en cámaras de vigilancia.

De manera preeliminar las autoridades informaron que el terremoto registrado este 7 de junio alcanzó una magnitud de 8.2 en la costa de Mindanao al sur de Filipinas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Sin embargo, posteriormente el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, siglas en inglés) informó que la magnitud habría sido de 7.8; mientras que la agencia BMKG de Indonesia estimó una magnitud de 7.7; y la agencia Phivolcs también informó que el terremotro de Sarangani fue de 7.8

#EarthquakePH #EarthquakeSarangani#iFelt_SaranganiEarthquake

Earthquake Information No.2

Date and Time: 08 June 2026 - 07:37 AM

Magnitude = 7.8

Depth = 033 km

Location = 05.57°N, 124.98°E - 032 km S 04° W of Maasim (Sarangani)



Reported Intensities:

Intensity VII - CITY OF… pic.twitter.com/xLFdTjjivi — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 8, 2026

Videos del terremoto en Filipinas

Los usuarios comenzaron a publicar múltiples videos captatos por cámaras de vigilancia en los que se puede apreciar cómo comenzaron a moverse de lado a lado los objetos que se encontraban en el suelo y colgados.

Here's a clip from a Davao City, #Philippines Live Cam moments ago as a 8.2M #Earthquake hits nearby prompting a #Tsunami Warning and knocking out the power to the camera. pic.twitter.com/591bc6K59T — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) June 7, 2026

Un video captado en un billar de la ciudad de Davao deja ver el momento en el que las lámparas que colgaban sobre las mesas de billar comienzan a moverse de lado a lado, y esta magnitud incluso provocó que la cámara de seguridad se quedara sin energía para continuar grabando.

Here's another clip from a Davao City, #Philippines Live Cam moments ago as a 8.2M #Earthquake hit nearby prompting a #Tsunami Warning and knocking out the power to the camera. pic.twitter.com/3coXbz2koM — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) June 8, 2026

Asimismo, el video de un local deja apreciar la cara de confusión de los clientes, quienes comienzan a prestar atención al movimiento telúrico que comenzó a intensificarse rápidamente, lo que provocó que salieran asustados del lugar.

En otro video de una cámara de vigilancia se puede ver que las casas comienzan a sacudirse con gran fuerza, causando conmoción entre las personas que se encontraban en los pisos más altos de las viviendas.

Wow! Here's another clip from a Davao City, #Philippines Live Cam moments ago as a now 7.8M #Earthquake hit nearby prompting a #Tsunami Warning and knocking out the power to the camera. pic.twitter.com/hkyREDdMJ0 — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) June 8, 2026

Entre otros se viralizó un video captado desde una calle en el que se puede ver el momento exacto en el que un edificio de un restaurante Jollibee colapsa, dejando una nube de polvo a su paso; sin embargo, se desconoce su veracidad.

Hasta el momento no existen cifras oficiales sobre el daño o posibles víctimas, por lo que incluso se ha apuntado que algunas imágenes y videos de daños podrían ser de terremotos anteriores y no del que se acaba de registrar este domingo.

🇵🇭 Footage of a Building COLLAPSING in the Philippines after the 8.2 Magnitude Earthquake



There is a threat of a 1 to 3 METER Tsunami Waves heading to the coast of the Philippines. This could be VERY BAD. https://t.co/MDVGQZWvoN pic.twitter.com/jJmeJ19dLP — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 8, 2026

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