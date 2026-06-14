Zelenski felicita a Trump por su cumpleaños y acuerdan discutir iniciativas de paz durante la cumbre del G7

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en imagen de archivo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que ambos abordaron diversos temas relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia, así como posibles alternativas para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, Zelenski señaló que aprovechó la llamada para felicitar a Trump por su cumpleaños y desearle éxito en sus iniciativas políticas, especialmente en aquellas orientadas a poner fin a la guerra que afecta a territorio ucraniano desde hace más de tres años.

El mandatario ucraniano destacó que durante el intercambio analizaron distintos asuntos estratégicos, incluyendo la situación actual en el frente de combate, las oportunidades diplomáticas existentes y el papel que podrían desempeñar los aliados internacionales en una eventual negociación.

Según explicó el presidente ucraniano, uno de los puntos centrales de la conversación fue la búsqueda de mecanismos que permitan acercar a las partes involucradas a un escenario de paz. En ese sentido, adelantó que presentará nuevas propuestas durante la próxima reunión que sostendrá con Trump en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete (G7), programada en Francia.

I have just had a great conversation with @POTUS. I congratulated President Trump on his birthday, and we have had quite a detailed discussion about many key things – peace, surely, was among them. I wished President Trump every success, above all in his work to end Russia’s war… pic.twitter.com/VKqPh80olB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Zelenski aseguró que su gobierno trabaja en iniciativas que podrían contribuir a reducir la violencia y proteger vidas, aunque no ofreció detalles específicos sobre el contenido de dichas propuestas.

Asimismo, expresó su agradecimiento por el respaldo brindado por Estados Unidos a Ucrania a lo largo del conflicto. El presidente recordó distintos momentos de la cooperación militar entre ambos países y subrayó la importancia de mantener ese apoyo en medio del escenario bélico.

En otro de sus mensajes, Zelenski afirmó que también dialogó con Trump sobre los orígenes de la guerra, las oportunidades diplomáticas disponibles y las posiciones asumidas por los países aliados. Además, sostuvo que las declaraciones recientes del mandatario estadounidense sobre Crimea reflejan una visión correcta respecto a los acontecimientos que precedieron al conflicto actual.

El líder ucraniano manifestó que uno de los principales objetivos de su gobierno sigue siendo alcanzar una paz que garantice condiciones dignas para el país y aseguró que el respaldo de Estados Unidos continúa siendo un elemento clave para lograrlo.

President Trump @POTUS and I had a very good conversation today on many key topics: the war, its roots, diplomatic opportunities, and the positions of our partners.



President Trump’s remarks were absolutely spot-on, particularly regarding our Crimea: it was Russia’s seizure of… pic.twitter.com/Xoa93PWXnY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

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