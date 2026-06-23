Tiroteo en biblioteca de California deja dos muertos y un detenido

Al norte de California se registró un tiroteo al interior de una biblioteca que culminó con dos fallecidos y un detenido, durante la tarde del lunes.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso sería una persona de 18 años de edad, quien fue identificado como Bradley Scott Sayer, de Chico, California. Fue ingresado en la cárcel del condado de Butte bajo sospecha de dos cargos de asesinato.

No había indicios de que tuviera alguna relación previa o conexión con las víctimas del tiroteo, dijo la policía en un comunicado. Las autoridades no han revelado sus nombres. Se desconoce al momento si Sayer ya tiene un abogado que pueda comentar sobre su situación judicial.

Según lo explicado, los agentes respondieron a una llamada al 911 poco después de las 18:00 horas del lunes. Billy Aldridge, jefe de policía de la ciudad, dijo que en esa llamada se podían escuchar sonidos de disparos y a personas gritando desde el interior de la sucursal de Chico de la biblioteca del condado de Butte. Chico, una ciudad con unos 100.000 habitantes, se localiza a 240 kilómetros (150 millas) al noreste de San Francisco.

Authorities have identified 18-year-old Bradley Scott Sayer as the gunman who opened fire at the Butte County Library in Chico, California. The attack left two people dead and one person injured. According to police, Sayer was motivated by a desire to carry out a Columbine-style… https://t.co/6wPW4sLKrS pic.twitter.com/FyWS1BQJ9x — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2026

Una vez que los agentes entraron a la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte trasera, indicó. Fuerzas del orden adicionales que estaban detrás del inmueble detuvieron al sospechoso, de acuerdo con Aldridge, durante una conferencia de prensa.

“El incidente de esta noche fue obviamente muy triste, traumático para mucha gente. Muy traumático para nuestra comunidad”, manifestó.

Las calles de alrededor de la biblioteca fueron cerradas temporalmente y se instaló un centro de reunificación familiar para quienes estaban dentro del edificio. Además, la policía informó que un menor fue trasladado al hospital con una lesión menor.

A través de una publicación en Facebook, el condado ofreció sus “más profundas condolencias a todos los afectados, incluidas las víctimas, sus seres queridos, el personal de la biblioteca y todos aquellos impactados por este desgarrador incidente”.

No es el primer acto de violencia en una biblioteca en Estados Unidos, pues un hombre en Tulsa, Oklahoma, fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable de matar a tiros a un hombre en una biblioteca y a otro en una tienda de conveniencia en 2023.

Shooting at the Butte County Library in California.



Police took one person into custody.



No confirmed injuries reported. pic.twitter.com/EDTM5B7hIC — Chay Bowes (@BowesChay) June 23, 2026

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