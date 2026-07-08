Asciende a 3 mil 811 el número de muertos por los sismos en Venezuela

Edificios derrumbados en La Guaira, el estado más afectado por los sismos del 24 de junio de 2026 en Venezuela.

Ascendió a 3 mil 811 el número de personas fallecidas por los sismos registrados hace dos semanas en Venezuela, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez.

El último recuento sitúa en 16 mil 740 el número de heridos por los sismos magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio, y en 17 mil 907 el de personas sin hogar.

Escombros de edificios afectados por terremotos en Venezuela. ı Foto: Reuters

Delcy Rodríguez reitera llamado a levantar sanciones

La presidenta interina, Delcy Rodríguez Gómez, reiteró su llamado al levantamiento de las sanciones internacionales contra Venezuela para facilitar la recuperación tras los terremotos, al afirmar que el país caribeño cuenta con suficientes activos en el extranjero para ayudar a financiar la reconstrucción si se liberan las cuentas bloqueadas.

“Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales [podría] atender este proceso de reconstrucción y de recuperación”, declaró en la televisión estatal.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros países impusieron sanciones estrictas a Venezuela en las últimas dos décadas, alegando que el gobierno participaba en actividades antidemocráticas y que el país era un refugio para el narcotráfico.

Muchas de estas medidas siguen vigentes. Sin embargo, tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro Moros, a principios de este año, Washington proporcionó ayuda específica al sector petrolero del país.

Después de los terremotos, Estados Unidos autorizó durante cuatro meses transacciones relacionadas con la ayuda humanitaria que habrían estado prohibidas por las sanciones.

Delcy Rodríguez declaró haber enviado una carta al rey Carlos solicitando la liberación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. También afirmó haber hablado con el director del Fondo Monetario Internacional sobre la liberación de fondos.

El Banco de Inglaterra se ha negado a liberar unas 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en sus bóvedas. El lingote ha sido objeto de una larga batalla legal en los tribunales británicos.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr