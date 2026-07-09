¿Por qué investigan a Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá?

Este 8 de julio se dio a conocer que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se encuentra bajo una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia por su campaña del 2023.

La investigación preeliminar del CNE tiene relación con la financiación de la campaña de las elecciones de Bogotá del 2023, pues el concejal Angelo Schiavenato Rivadeneira presentó una denuncia por presuntos aportes fragmentados del Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria; de acuerdo con diversos medios colombianos.

El CNE precisa que esta investigación preeliminar responde a la posible “vulneración de los articulos 13, 14 y 16 de la Ley 130 de 1994, 20 y 23 de la Ley 1475 de 2011, por parte del señor Carlos Fernando Galán”

El medio colombiano Asuntos Legales, precisó que Mercantil Colpatria brindó una donación de 250 millones de pesos colombianos a la campaña de Galán, y Grupo Bolívar dio un estimado de 100 millones de pesos colombianos.

Asimismo, señala que estas donaciones por parte de ambas empresas presentan un problema debido a que Carlos Fernando Galán brindó la administración de algunas prestasiones de servidores públicos al Banco Davivienda, que está vinculado a Grupo Bolívar.

Además, el medio apunta que Davivienda y Colpatria se fusionaron en 2025; asimismo, indica esto podría superar el 2 por ciento de los gastos de campaña que se establecen como tope en Colombia.

Comunicado del CNE ı Foto: Redes Sociales

La respuesta del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

Sobre la investigación preeliminar del CNE, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán compartió por medio de un comunicado que su campaña del 2023 cumplió “con los topes y límites para las donaciones.”

De acuerdo con Galán, desde que tomó posesión del cargo las entidades del Distrito deben cumplir con las leyes rigurosamente, puntualmente “en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”.

En el comunicado, Galán asegura que las entidades de Distrito desarrollan la gestión contractual de manera autónoma, por lo que él no tiene injerencia en los gastos de cada una de estas.

Carlos Fernando Galán aseguró que está listo para atender la investigación preeliminar del CNE, “y cualquier otro requerimento por parte de las autoridades”

Hasta el momento no se conoce más información sobre la posible violación a los topes de donaciones establecidos en 3 mil 500 millones de pesos colombianos o sobre la omisión en el reporte de aportes.

El alcalde @CarlosFGalan asegura que siempre ha actuado dentro de la ley en todas sus campañas a cargos de elección, expide comunicado frente a la apertura de la indagación del @CNE_COLOMBIA pic.twitter.com/rHGo56hPGK — Manuel Salazar (@manolitosalazar) July 9, 2026

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