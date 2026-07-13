Agente del ICE mata a conductor en Maine, tras asesinato de mexicano en Texas

Agente del ICE mata a conductor en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.

Un oficial del ICE (siglas en inglés para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), mató a tiros a un ciudadano colombiano durante una operación migratoria en Biddeford, Maine, seis días después del asesinato de Lorenzo Salgado Araujo en circunstancias similares en Houston, Texas.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un agente federal, “temiendo por la seguridad pública”, disparó al hombre cuando supuestamente intentaba huir mientras intentaban detener el vehículo.

ICE agents fatal shooting footage from Biddeford, Maine has been released by Portland Press Herald. https://t.co/3VUBN54l3M pic.twitter.com/OYivFM8SKV — Nathan Bernard (@nathanTbernard) July 13, 2026

Sin ofrecer más detalles, la agencia estadounidense señaló que el individuo contaba con una “orden de deportación definitiva” y que, a pesar de que fue atendido por los servicios de emergencia, murió a consecuencia de las heridas.

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El DHS indicó que elementos del Departamento de Policía de Biddeford y el FBI “acudieron al lugar”, y aseguró que el incidente será investigado, aunque no precisó qué agencias estarán involucradas.

Tampoco aclaró si consideraba al hombre una “amenaza”, debido a que en otras ocasiones ha acusado a las víctimas de usar sus vehículos como armas, como sucedió en el caso de Renee Nicole Good, el pasado 7 de enero en Minnesota.

Identifican a hombre asesinado en Maine

Por separado, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine identificó al hombre asesinado como un colombiano de 26 años, quien contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y residía en Biddeford con su esposa e hija.

Más tarde, manifestantes se congregaron cerca del lugar de los hechos, en la intersección de las calles Pool y Hill, para exigir la abolición del ICE y luego marchar hasta la oficina de la senadora republicana Susan Collins, quien se postula para la reelección.

Algunos manifestantes entraron al vestíbulo del edificio, donde gritaron consignas como “¡fuera ICE!” y “¡voten para sacarla!”. No se reportaron detenidos ni hechos de violencia.

Some protesters in Maine stormed the offices of Sen. Susan Collins (R-ME) in Biddeford, chanting, "Vote her out" after a Colombian man who had been ordered to leave the U.S. was fatally shot by an ICE agent while in his car on Monday. The shooting marks the second time in a week… pic.twitter.com/Li5oWjxWfN — CBS News (@CBSNews) July 14, 2026

El tiroteo ocurre seis días después de que un agente de ICE disparó y asesinó a Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años, durante una “operación selectiva” de control migratorio en el East End de Houston, Texas.

Según la agencia, Salgado Araujo residía ilegalmente en Estados Unidos desde hacía más de tres décadas, y durante la operación supuestamente embistió un vehículo oficial con su camioneta e intentó atropellar a un agente que disparó “en defensa propia”.

Con información de Reuters y AP.

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cehr