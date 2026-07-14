Muere mexicano atropellado al huir de agentes del ICE en Florida

Un ciudadano mexicano de 28 años murió este martes tras ser atropellado por un camión de carga mientras intentaba huir de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional durante un operativo realizado en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de Florida, el incidente ocurrió poco antes de las 07:00 horas en las inmediaciones de una gasolinera y tienda de conveniencia en la zona de St. Augustine.

Las autoridades informaron que el mexicano viajaba con otras tres personas en un vehículo que se detuvo en el establecimiento. Durante un encuentro con agentes federales, los cuatro ocupantes descendieron del automóvil e intentaron escapar a pie.

Según el sargento Dylan Bryan, uno de ellos cruzó corriendo una transitada carretera y fue impactado por un camión de carga . El conductor del vehículo pesado detuvo su marcha e intentó auxiliar a la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) confirmó que el operativo estaba en curso y señaló que tanto la Patrulla de Caminos de Florida como la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional mantienen abierta una investigación sobre la muerte del ciudadano mexicano.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre la situación migratoria o legal de los otros tres ocupantes del vehículo.

Tercera muerte en una semana que involucra al ICE

El caso representa el tercer fallecimiento registrado en la última semana relacionado con encuentros con agentes del ICE, y el 18 para migrantes mexicanos, después de los incidentes ocurridos en Texas y Maine, donde también se reportaron personas muertas durante operativos migratorios.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos diez personas han fallecido en circunstancias vinculadas con acciones de agentes migratorios desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, el año pasado.

La representante demócrata por Florida, Angie Nixon, calificó el hecho como una tragedia derivada de las políticas migratorias.

“Ya sea que agentes del ICE acribillen a un padre en Houston, disparen a un joven en Maine o realicen operaciones que terminan en un choque mortal en Florida, el resultado es el mismo: miedo, caos y muerte”, declaró.

My heart breaks for the family and loved ones of the person who lost their life this morning in St. Johns County. This tragedy is a direct result of an out-of-control agency terrorizing our communities and our state. Abolish ICE. pic.twitter.com/UIhbXFwbd9 — State Rep. Angie Nixon (@AngieNixon) July 14, 2026

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cehr