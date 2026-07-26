Abaten a presunto autor del ataque durante celebración del Orgullo en Berlín, Alemania

Policía de Alemania en Spandau, donde fue localizado el presunto agresor.

Las autoridades alemanas abatieron este domingo al presunto responsable del atentado registrado durante las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Berlín, ataque que dejó una persona muerta y 29 heridas y que es investigado como un acto de terrorismo de motivación islamista.

De acuerdo con Reuters, el sospechoso fue localizado alrededor de las 18:00 horas en un complejo de huertos urbanos del distrito de Spandau, al oeste de la capital alemana.

Policías alemanes abatieron al presunto responsable del ataque durante un operativo realizado en el distrito berlinés de Spandau. ı Foto: Reuters

La Policía de Berlín informó que, durante el operativo, el hombre se abalanzó contra los agentes armado con un arma blanca, por lo que los elementos abrieron fuego.

Pese a las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia, falleció en el lugar.

Un portavoz de la Fiscalía Federal confirmó la muerte del sospechoso, identificado previamente por las autoridades como Abdul B., de 21 años, ciudadano alemán de origen libanés.

🇩🇪 | URGENTE: El sospechoso en el mortal ataque al Orgullo de Berlín es abatido en un enfrentamiento con la policía, dicen los funcionarios locales. pic.twitter.com/mO9JKUQleF — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 26, 2026

Horas antes del enfrentamiento, la policía había difundido su fotografía y solicitado la colaboración de la población para localizarlo.

Según informó previamente el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, el joven ya era conocido por las autoridades debido a antecedentes delictivos, su proceso de radicalización y su vinculación con el entorno islamista.

Asimismo, había estado bajo vigilancia tras cumplir una condena en un centro de menores, de acuerdo con reportes de medios alemanes.

Elementos de seguridad desplegaron un amplio operativo en Berlín para localizar al presunto responsable del ataque ocurrido durante las celebraciones del Orgullo. ı Foto: Reuters

Atropellamiento múltiple y ataque deja un muerto y 29 heridos

El ataque ocurrió la noche del sábado en el parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo, cuando una camioneta irrumpió entre los asistentes al Christopher Street Day, una de las mayores celebraciones del Orgullo en Europa.

Después de embestir a la multitud, el conductor descendió del vehículo y atacó a varias personas con un arma, presuntamente un machete, antes de huir, según agencias internacionales.

Asistentes al Christopher Street Day colocaron flores y veladoras en memoria de la víctima mortal y en solidaridad con las personas heridas. ı Foto: Reuters

Como resultado del atentado, una mujer perdió la vida y 29 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad.

El incidente obligó a cancelar de inmediato el cierre del festival, mientras los cuerpos de emergencia atendían a las víctimas y la policía desplegaba un amplio operativo de búsqueda.

El canciller Friedrich Merz condenó el atentado y afirmó que Alemania defenderá la libertad y la convivencia frente a la violencia. ı Foto: Reuters

Tras conocerse la muerte del sospechoso, el canciller Friedrich Merz reiteró que Alemania defenderá los valores de libertad, apertura y pluralismo frente a este tipo de ataques, durante un acto conmemorativo celebrado en Berlín.

Asimismo, el caso volvió a colocar en el centro del debate nacional los temas de seguridad e inmigración, en medio del ascenso del apoyo a partidos de extrema derecha.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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