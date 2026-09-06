Hombre armado se abalanza sobre Amy Acton, candidata demócrata a la gubernatura de Ohio

Un hombre armado se abalanzó contra la candidata demócrata a la gubernatura de Ohio, Amy Acton, durante un evento de campaña en la Feria de Canfield, hiriendo a varias personas, informaron funcionarios de la campaña.

El sospechoso derribó a voluntarios y fue arrestado en posesión de “múltiples armas”, señaló Chris Anderson, presidente del Partido Demócrata del condado de Mahoning, en un comunicado. Acton no resultó herida, pero funcionarios de la campaña indicaron que varias personas sufrieron lesiones.

“Está agradecida por las rápidas y decisivas acciones de las fuerzas del orden y estamos rezando por la pronta recuperación de los heridos. Este tipo de violencia no tiene cabida en Ohio. La doctora Acton siempre se enfrentará al caos, al odio y la acritud que nos pone unos contra otros”, subrayó Addie Bullock, directora de comunicaciones de la campaña.

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La contienda por la gubernatura de Ohio es una de las más destacadas en los comicios de este año, y las campañas han entrado en la recta final antes de las elecciones de noviembre.

#OhioGovernor



Photo of suspect who attacked Amy Acton at the Canfield Fair emerges https://t.co/aYWSnzyDPa pic.twitter.com/HI7g2lzonj — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) September 6, 2026

Acton se enfrenta al republicano Vivek Ramaswamy, quien ha sacado provecho de su reconocimiento a nivel nacional, sus conexiones con la industria tecnológica y su alianza con el presidente Donald Trump para alcanzar una recaudación récord que ha utilizado para transmitir anuncios publicitarios de cara a las elecciones. Usa sus eventos de campaña y publicidad para criticar a Acton.

“Los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin tener que preocuparse por amenazas o violencia. Lo que sucedió este día es completamente inaceptable y no tiene cabida en la política, y esperamos que nadie haya resultado herido”, señaló Connie Luck, directora de comunicaciones de Ramaswamy.

El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, reclutó a Acton de la Universidad Estatal de Ohio, donde era profesora de salud pública, para dirigir el Departamento de Salud del estado en 2019.

Gracias a su labor como directora de salud, Acton fue galardonada con el premio Profile in COVID Courage de la John F. Kennedy Library Foundation, el premio Spirit of Columbus de la Columbus Foundation y el mayor reconocimiento para exalumnos de la Universidad Estatal de Ohio, el Alumni Medalist Award.

Ohio gubernatorial candidate Amy Acton says she is okay after an armed man lunged at her at the Canfield Fair, according to Acton’s campaign and Gov. Mike DeWine. The suspect was taken into police custody after the incident. pic.twitter.com/yXC40JyqD5 — NBC4 Columbus (@nbc4i) September 6, 2026

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