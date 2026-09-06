Partido ultraderechista alemán AfD aventaja en elección local y podría formar gobierno

Ulrich Siegmund, candidato del AfD, en un evento realizado por el partido tras la publicación de las encuestas de salida.

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) aventaja en las elecciones regionales celebradas este domingo en Sajonia-Anhalt, con lo que se abre la posibilidad de que forme su primer gobierno estatal en la historia, y el primero en este país de esta tendencia política desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Así lo expresaron los resultados de encuestas a boca de urna realizadas por la agencia Infratest Dimap, que dan a AfD entre un 44 y un 44.5 por ciento de los votos en la jornada electoral, lo cual se traduce en un número de entre 39 a 41 escaños dentro de Parlamento local.

Ulrich Siegmund, candidato del AfD, mira los resultados de las encuestas de salida. ı Foto: Reuters

Lo anterior representaría de uno a tres escaños menos de los 42 necesarios para que AfD forme gobierno en Sajonia-Anhalt, el cual estaría encabezado por Ulrich Siegmund, y sería el primero en solitario en la historia del partido ultraderechista.

No obstante, la posibilidad de que AfD forme gobierno estará condicionada por los resultados oficiales de la elección, pues solo sería posible si alcanzara la mayoría absoluta de 42 escaños, toda vez que otros partidos han asegurado que no formarían coalición con esta fuerza política bajo ninguna circunstancia .

Una simpatizante de AfD en un mitin del partido sostiene una bandera de Alemania. ı Foto: Reuters

AfD plantea restringir drásticamente la inmigración, restablecer los vínculos con Rusia, abandonar el euro y promover un patriotismo alemán más marcado.

“Es un claro mandato para gobernar”, dijo candidato de la AfD

Al darse a conocer los resultados preliminares de la elección, el candidato de AfD para gobernar Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmud, aseguró que estos representan un triunfo histórico para su fuerza política.

“Hemos hecho historia en este estado. Este es un claro mandato para gobernar”, dijo Siegmund, en declaraciones recogidas por Reuters.

Ulrich Siegmund, candidato de AfD para formar gobierno, hace un gesto de victoria en un evento del partido. ı Foto: Reuters

Asimismo, destacó que, con estos resultados, los votantes enviaron una señal de que “las cosas no pueden seguir así” en Sajonia-Anhalt, estado actualmente gobernado por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU, por sus siglas en alemán), fuerza política a la cual también pertenece el canciller Friedrich Mertz.

“Es un día oscuro”, reconoce CDU

Los resultados preliminares de la elección de este domingo no representan solamente un crecimiento histórico para la AfD, sino una derrota significativa para la CDU.

En 2021, la CDU fue la fuerza más votada, con 37.1 por ciento y 40 escaños. Mientras que, ahora, quedó muy por detrás, con una proyección de 18 a 18.5 por ciento de votos.

Alemanes se manifiestan contra el AfD y su virtual triunfo en Sajonia-Anhalt. ı Foto: Reuters

Al respecto, Sven Schulze, dirigente regional de la CDU, reconoció la derrota y calificó la jornada como “un día oscuro” para su partido: “La gente ha enviado un mensaje y ahora hay que afrontar ese mensaje”, dijo, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

En tanto, el CDU prevé formar una alianza con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes, pero aun sin la posibilidad de alcanzar mayoría absoluta en el Parlamento.

Mientras que el partido Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW) ha declarado que no apoyaría ni a AfD ni a CDU y, en su lugar, propuso buscar una “tercera vía”, aunque las proyecciones le dan solo un cinco por ciento de los votos.

El Partido Democrático Libre (FDP) quedaría fuera del Parlamento al no alcanzar el cinco por ciento.

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