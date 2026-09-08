El exgobernador del Departamento Central de la República de Paraguay, Hugo Javier González, se encuentra en terapia intensiva debido a que le realizaron una cirugía de urgencia, sus familiares y amigos iniciaron una campaña benéfica.

El también exconductor paraguayo se encuentra actualmente en el Hospital Nacional de Itauguá Gazú bajo un coma inducido, esto luego de que le realizaran una cirugía por traumatismo en el cráneo; de acuerdo con medios de dicho país.

Amigos y familiares convocaron a quienes simpaticen con Hugo Javier a realizar una oración comuniraria este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas en el hospital en el que se encuentra internado.

Cristian Paniagua compartió en redes sociales que se encuentran en espera de la información que indiquen los médicos sobre la situación de Hugo Javier González; y dijo que la hermana del exgobernador se encuentra fuera del hospital llorando.

Precisó que no pensó visitar a su amigo en ese estado, y que él está agradecido en vida con Hugo Javier porque lo ayudó; además, preguntó a Rubén Rodríguez junior y su esposa, Fátima Román, que el pronóstico del exgobernador es reservado.

Además de la oración comunitaria, abrieron una campaña benéfica nombrada “Hoy por mi, mañana por ti”, en la que compartieron un número de cuenta para brindar apoyo a Hugo Javier González.

¿Qué le pasó a Hugo Javier González en su celda?

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar a Hugo Javier González en el pabellón D Alta de la Penitenciaría Industrial La Esperanza, siendo asistido por el personal, quienes lo trasladan en silla de ruedas.

En este video del circuirto cerrado de la penitenciaría; que fue revelado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, se puede ver que Hugo Javier González tiene el rostro y playera blanca lleno de sangre.

De acuerdo con el ministro, Hugo Javier se encontraba consciente y movía los brazos cuando lo encontraron en su celda, pero no se expresaba con claridad, pues solamente podía balbucear.

Precisó a radio Monumental que el compañero de celda de Hugo Javier le compartió que las luces de la celda estaban apagadas debido a la hora, y cuando este escuchó un golpe vio que Hugo Javier estaba boca abajo, por lo que avisó al personal para que le brindaran atención.

Ministerio de Justicia difunde CCTV



El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó imágenes del circuito cerrado de la Penitenciaría Industrial Esperanza y explicó la secuencia de atención a Hugo Javier González.



Según el informe, el exgobernador fue trasladado al Hospital… pic.twitter.com/3choDGfakq — AhoraPy (@Ahora_Py) September 7, 2026

Compartió que el Ministerio Público, en coordinación con el fiscal, acordaron que; con la presencia de criminalistas de laboratorios forenses, se debía hacer un croquis de la habitación, celda y baño para poder determinar y reconstruir lo que ocurrió.

Apuntó que no esperaron a que llegara una ambulancia a la penitenciaría debido a que se trataba de un fuerte golpe en la cabeza, pues en este tipo de casos “se necesitaba actuar de manera inmediata”.

“Inclusive hay que escuchar a algunos especialistas hablar de que en estos casos de accidentes cerebrovasculares, los minutos son esenciales para una pronta atención, entonces nosotros no esperamos que llegue la ambulancia, lo subimos al móvil de traslado interno y lo derivamos al hospital de Barrio Obrero”, compartió.

De manera preeliminar, se cree que Hugo Javier González entró al sanitario y resbaló, pues este tiene un pedestal arriba de donde se encuentran las camas, por lo que se debe subir un escalón para poder ingresar.

🔴 Caso Hugo Javier: Ministro revela detalles del auxilio dentro de la celda y entrega cámaras para peritaje



👉🏼 Rodrigo Nicora manifestó que el exgobernador de Central, al momento de ser auxiliado y subido a la silla de ruedas, se encontraba despierto y consciente, aunque no… pic.twitter.com/mdwKmkNwEg — Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 8, 2026

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