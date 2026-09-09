Trump promete 5 mil dólares a cada estadunidense si logra mantener control del Congreso de EU

El presidente Donald Trump durante la convención republicana en Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026.

En un intento de atraer votantes indecisos, el presidente Donald Trump prometió este miércoles entregar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano logra conservar el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre.

Durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas, el mandatario adelantó que el “dividendo Trump”, como planteó llamarlo, sería posible gracias al “tremendo éxito económico” de su administración.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5 mil dólares”, sostuvo. “Lo llamaremos el ‘dividendo Trump’”, agregó.

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.@POTUS announces the TRUMP DIVIDEND: If Republicans win both the House and the Senate, because of our tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States for $5,000 pic.twitter.com/s4orJJGx9d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 10, 2026

Dado que hay aproximadamente 270 millones de adultos en Estados Unidos, la promesa de Trump costaría más de un billón de dólares, que sugirió financiar con los ingresos de los aranceles unilaterales impuestos a sus socios comerciales.

“La razón por la que los demócratas no pueden hacer esto es que ellos no aplican aranceles. No recaudan esos ingresos. Lo único que conocen es la pobreza y cómo arruinar nuestro país, pero nosotros estamos generando una fortuna”, reiteró.

En menos de una hora, el vicepresidente J. D. Vance pareció intentar matizar la propuesta de Trump, al sugerir que los pagos no llegarían a las personas adineradas y que podrían financiarse con los ingresos arancelarios de Estados Unidos, aunque la cifra propuesta superaría ampliamente lo que el país ha recaudado mediante los gravámenes.

El presidente Donald Trump durante la convención republicana en Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. ı Foto: AP

El año pasado, Trump entregó a los miembros de las fuerzas armadas un cheque de mil 776 dólares, al que llamó “dividendo del guerrero”.

“Prepararé un proyecto de ley para que podamos aprobar el Dividendo Trump inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre”, escribió en la red social X el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno. “¡Porque los republicanos (y Estados Unidos) ganarán!”.

Sin embargo, no estaba claro si el discurso de Trump atraería a los votantes indecisos clave que, según las encuestas, se han alejado del Partido Republicano en medio de un creciente descontento por el costo de vida y la guerra contra Irán.

“Si dejamos el futuro de Estados Unidos en manos de los demócratas de la izquierda radical, nuestra nación pasará la próxima década simplemente tratando de ponerse en pie de nuevo”, afirmó. “Voten por los republicanos y dejaremos al resto del mundo muy atrás durante generaciones”.

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cehr