Descarrilamiento de tren en Normandía, Francia, deja 44 heridos; investigan posible sabotaje | VIDEO

Descarrilamiento de tren en la región de Normandía, Francia, deja al menos 44 lesionados.

El descarrilamiento de un tren en el departamento de Seine-Maritime, en la región francesa de Normandía, dejó al menos 44 lesionados, entre ellos una joven herida de gravedad, hechos por los cuales se investigan las causas y se analiza un posible sabotaje.

De acuerdo con reportes internacionales, el incidente ocurrió la noche del viernes en el tren que realizaba el trayecto Rouen - Caen, y circulaba entre Tourville y Saint-Aubin-lès-Elbeuf, mientras transportaba a unos 180 pasajeros.

Alrededor de las 19:45 horas (local), el tren descarriló, lo que provocó la movilización de los equipos de emergencia locales.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, informó sobre el incidente en sus redes sociales, y estimó originalmente el número de heridos en 20 personas.

No obstante, conforme avanzaron las labores de seguridad, las autoridades regionales aumentaron el balance de heridos a 44 personas, entre ellas una joven de 18 años con lesiones graves, quien fue evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Rouen.

Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime.



À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés.



140 pompiers sont engagés sur place… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026

En tanto, de acuerdo con Marie Valérie Albert, fiscal adjunta de la región, otras 142 personas que viajaban en el tren accidentado se consideraron “solo afectadas”, y no requirieron de atención médica particular.

La misma fuente aseguró que se iniciaron las investigaciones por el caso, si bien adelantó que las indagatorias serán “largas”.

Ven posible sabotaje por pieza encontrada en rieles; Marine Le Pen pide investigación exhaustiva

A propósito de las investigaciones, la Policía Nacional Francesa informó que encontró un fragmento de riel en la vía, el cual “probablemente” estaba vinculado al descarrilamiento.

Train derails in France after colliding with a metal object



A regional TER train traveling from Rouen to Caen derailed near Cléon on the evening of September 11.



Around 180 passengers were on board, 44 people were injured, and one woman suffered serious injuries and was taken… pic.twitter.com/Tx6C047ozK — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2026

Así lo expresó una portavoz de la Policía que habló bajo condición de anonimato a la agencia The Associated Press, quien dijo que el hallazgo del fragmento abre la línea de investigación de un posible sabotaje.

No obstante, también abordó la posibilidad de que la colocación de un fragmento de riel en la vía fuera una situación accidental, y que corresponderá a este cuerpo de seguridad determinar las causas del incidente.

L’accident survenu sur la liaison TER entre Caen et Rouen est un événement d’une particulière gravité, qui suscite légitimement l’émotion, l’inquiétude et de nombreuses interrogations.



Mes premières pensées vont aux blessés et à leurs proches.

Un accident de cette nature, aussi… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 12, 2026

La población fue exhortada a evitar la zona afectada mientras continuaban las labores de emergencia e investigación.

En tanto, Marine Le Pen, destacada figura de la política francesa y líder del partido de ultraderecha Agrupación Nacional, calificó el hecho como un accidente de “especial gravedad” y exigió que se aclaren las “circunstancias exactas” por las cuales ocurrió.

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