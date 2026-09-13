Temblor Bogotá HOY: ¿Qué sismos se registraron en la capital colombiana?

Esto se sabe del temblor en Colombia hoy, y si se percibió en Bogotá.

Colombia fue recientemente azotada por un fuerte terremoto magnitud 7.4 que dejó más de 300 personas muertas y más de cuatro mil 500 heridas. Por ello, la población del país sudamericano teme por nuevos movimientos telúricos y monitorea cuándo hay temblor en Bogotá, Chocó y otras importantes ciudades.

El terremoto del 10 de agosto fue uno de los más devastadores en la historia reciente de Colombia, y ocurrió tan solo unos meses después de movimientos telúricos igualmente devastadores en el país vecino de Venezuela, donde la cifra de muertos fue aún mayor, superando los seis mil 500.

Terremoto en Colombia del 10 de agosto dejó más de 300 muertos. ı Foto: Reuters

Ahora, la actividad sísmica en Colombia sigue. Esta no se detiene, y todos los días se registran movimientos telúricos de mayor o menor magnitud. Pero, ¿hubo temblor hoy en Bogotá? Esto se sabe.

Estos movimientos telúricos se han registrado en Colombia hoy

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lleva un registro de todos los sismos ocurridos en territorio nacional.

De acuerdo con los más recientes informes del SGC al corte de hoy, domingo 13 de septiembre, la actividad sísmica en el país sudamericano ha registrado estos movimientos:

Sismo magnitud 3.8, localizado en Sipí - Chocó, Colombia, a las 02:10 hrs

Sismo magnitud 3.0, localizado en Istmina - Chocó, Colombia, a las 07:59 hrs

Sismo magnitud 2.9, localizado en Mar Caribe, a las 11:26 hrs

Ninguno de estos movimientos telúricos tuvo su epicentro en Bogotá, capital de Colombia, pero las regiones en donde se registraron no están tan alejadas de la capital del país sudamericano.

Chocó, Istmina y Sipí se encuentran a unos 250 a 320 kilómetros en línea recta de Bogotá, por lo que sismos leves a moderados (menor a magnitud 5.0) no suelen percibirse, aunque sí lo hacen los movimientos telúricos de magnitud igual o mayor a 6.0.

Fuentes principales de temblores en Bogotá

Aunque los sismos del Pacífico (Chocó) y del Caribe se perciben cuando son muy fuertes, los temblores que más sacuden e impactan a Bogotá provienen habitualmente de:

El Piedemonte Llanero y la Cordillera Oriental (ej. Meta o Cundinamarca), por estar a menor distancia

El Nido Sísmico de Bucaramanga (Santander)

Autoridades colombianas urgen a la población a tomar precauciones ante los constantes movimientos telúricos, y mantenerse informados mediante los canales oficiales. Asimismo, se puede evitar difundir desinformación sobre las consecuencias del lamentable terremoto del 10 de agosto.

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